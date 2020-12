EXCLUSIV | Marica le raspunde fanilor "U" Cluj dupa ce acestia l-au acuzat de un complot cu DSP! Ce a transmis finantatorul Farului: "Oamenii astia sunt diletanti, amatori!"

Farul va castiga la "masa verde" impotriva celor de la "U" Cluj.

"U" Cluj nu s-a putut prezenta la partida stabilita initial impotriva Farului din cauza problemelor cu coronavirusul, iar la reprogramare constantenii nu au putut participa din acelasi motiv.

Regulamentul spune clar ca in cazul in care nici la reprogramare partida nu se poate juca, atunci, indiferent de motiv va castiga formatia care putea sa joace la data stabilita in prima faza.

Fanii din Peluza "Sepcile Rosii" l-au acuzat pe Marica printr-o postare pe Facebook, ca acesta ar fi complotat cu DSP Constanta pentru a castiga partida la "masa verde".

In direct la emisiunea Ora Exacta in Sport, Marica a dezvaluit ca echipa sa a respectat regulamentul si decizia DSP, iar cei de la "U" Cluj sunt niste amatori daca considera ca Farul a incercat sa fenteze disputarea acestei partide.

"S-a facut prea mare tam-tam si a luat prea mare amploare, iar unii au vrut sa dezinformeze. Nu depinde de Ciprian Marica si n-am eu forta necesara ca sa iau o decizie cu privire la DSP Constanta sau alta insitutie a statului. Oamenii astia sunt diletanti, amatori, incearca prin diverse tertipuri sa influenteze opinia publica si ce vor sa auda suporterii Clujului, ei doresc sa degenereze adevarul.

Atata timp cat fotbalistii pozitivi s-au antrenat cu echipa si ei au fost depistati cu coronavirus ulterior, este normal ca ceilalti contacti directi sa se retesteze, asa spune regulamentul, doar ca acesti oameni nu vor sa spuna adevarul pana la capat. Jucatorii trebuiau retestati, DSP Constanta nu e la cheremul meu sau la cheremul fotbalului. Nu puteam sa merg la Cluj dupa bunul meu plac, ci doar in urma unei retestari.

Miza nu era atat de mare incat sa spui ca cine stie ce castigam. Mai e mult pana la playoff si pana la o urmatoare promovare in Liga 1. Nu ma compromiteam pentru un fleac, cei de acolo isi ascund neputinta in spatele unor invente de care numai ei sunt in stare.

Testarea a fost facuta conform calendarului. De cand s-a inceput aceasta testare, ea a fost facuta la doua saptamani. In egala masura ii pot acuza si eu pe cei de la Cluj ca nu au vrut sa joace la data stabilita initial. Nu ne-a interesat niciodata pe noi sa profitam", a declarat Ciprian Marica pentru Pro X.