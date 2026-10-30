Christian Pulisic nu părea că ar mai vrea să prelungească acordul cu AC Milan și că își dorește o nouă aventură în fotbalul mare.

S-a zvonit că ar putea ajunge la rivala fostei sale echipe din Premier League - Chelsea, unde a petrecut patru ani! Extrema putea semna cu Manchester United, fiind chiar în discuții, se pare, lunile trecute pentru o trecere în Premier League (campionat transmis live și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1)!

Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, iar clubul milanez i-a propus de foarte mult timp prelungirea înțelegerii. Însă, agenții jucătorului și oficialii clubului nu au ajuns încă la un numitor comun prea rapid, iar presa din Italia chiar specula că noul contract nu va fi semnat.

Chistian Pulisic semnează prelungirea cu AC Milan. Noul contract, până în 2031

Până la urmă, se pare că Pulisic, fotbalist în vârstă de 28 de ani, născut în localitatea americană Hershey, a acceptat să mai parafeze un acord cu AC Milan, pentru următorii patru ani, până în 2031!

Conform informațiilor apărute pe surse în presă, anunțul acordului urmează să fie oficializat zilele următoare, spre bucuria fanilor celor de la AC Milan!

În acest sezon, în opt meciuri în care a îmbrăcat tricoul AC Milan, Pulisic a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă. În total, a adunat 142 de partide, a marcat de 44 de ori și a oferit 28 de pase decisive.

Christian Pulisic, star la AC Milan

Un randament bun a dat și la Chelsea! A adunat 145 de partide pentru londonezi, cele mai multe din carieră la echipele pentru care a jucat, a marcat de 26 de ori și a oferit 21 de pase decisive.

În acest moment, conform Transfermarkt, cota de piață a lui Christian Pulisic se ridică la 35 de milioane de euro.