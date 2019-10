INCREDIBIL! Stadionul "Ilie Oana" se dezmembreaza! Au fost scoase la licitatie bancile de rezerva, instalatia de sonorizare si vestiarele

Firma Vialnslv, lichidatorul judiciar al FC Petrolul SA, firma patronata de Dan Capra, a scos la vanzare prin licitatie publica bunuri aflate in dotarea stadionului Ilie Oana din Ploiesti.

Conform celor de la realitateadeprahova.net, printre bunurile scoase la vanzare se gasesc bancile de rezerva, instalatia de sonorizare, canapelele, televizoarele si aparatele de aer conditionat din lojele stadionului, dar si aparatura din sala de forta sau dotarile din vestiarele stadionului. Toate bunurile se vor vinde la comun prin licitatie. Suma de la care va porni licitatia este de 112.011 lei, fara TVA. Firma care a scos bunurile la licitatie a anuntat ca valoarea acestora a fost diminuata cu 50%.

Fotbal Club Petrolul SA a intrat in familment in 2016, dupa ce in 2015 intrase in insolventa. Au fost descoperite in cadrul clublui neregului privind finantarea de catre autoritatile locale. Este vorba despre prime de meci mai mari decat cele prevazute in contract, cheltuieli nejustificate si neinregistrate in contabilitate si multe altele.