U CLUJ - PETROLUL LIVE 0-0 | NEBUNIE la CLUJ! U joaca primul meci pe Cluj Arena din acest sezon! Petrolul, neinvinsa de 5 etape! Echipele de start

U Cluj - Petrolul, LIVE 0-0

Min 3: OCAZIE MARE PETROLUL! Blanaru rateaza singur cu portarul din careu! Dur-Bozoanca reuseste o intervenite excelenta

Min 1: A inceput partida

Echipele de start:

U Cluj: Dur-Bozoanca-Takacs, Kay, Craciun, Berci-Miranda, Florescu, Dican, Taub-Gavra, Pop

Petrolul: Lungu-Barbaoianu, Sirghi, Racu, Ticu-Munteanu, Mezza Colli, Marinescu, Stoica-Blanaru, Aranautu

Universitatea Cluj revine pe Cluj Arena pentru meciul cu Petrolul Ploiesti, meci contand pentru etapa a 7-a din Liga a 2-a. Clujenii au un start de sezon foarte slab, ocupa locul 19 cu doar 3 puncte dupa 6 meciuri. Fomatia antrenata de Adrian Falub a inregistrat patru infrangeri consecutive, ultima fiind in deplasare la Calarasi, scor 3-2. Singura victorie obtinuta de U in acest campionat, a fost pe 11 august, pe teren propriu, scor 3-0, in fata celor de la ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, iar de atunci au urmat doar infrangeri in campionat. Clujenii au reusit insa sa se califice in saisprezecimile cupei Romaniei, dupa ce au trecut cu 2-1 de Sanmartin, unde vor juca impotriva celor de la FC U Craiova.

De partea cealalta, Petrolul vine dupa un 1-1 surprinzator pe teren propriu in fata ultimei clasate Sportul Snagov, si se afla pe locul 7 in clasament cu 11 puncte. Formatia antrenata de Flavius Stoican are o singura infrangere in acest inceput de sezon, 0-3 pe teren propriu in fata unei alte contracandidate la promovare, UTA Arad. In rest, Petrolul a reusit 3 victorii, cu Metaloglobus, Dunarea Calarasi si Ripensia Timisoara si doua rezultate de egalitate, 1-1 cu Snagov su 0-0 cu Farul Constanta. Petrolul a reusit sa se califice de asemenea in saisprezecimile cupei Romaniei, dupa ce au trecut cu 1-0 de Snagov si vor juca cu Industria Galda.

Ultimul meci disputat intre cele doua echipe pe Cluj Arena, s-a terminat cu victoria celor de la U, scor 3-2, in etapa a 8-a a sezonului trecut.

Echipele probabile:

U Cluj: Dur-Bozoanca-Takacs, Inacio Miguel, Ceitil, Craciun-Berci, Florescu, Dican, Goga-Rafa, Pop

Petrolul: Lungu- Sirghi, Barboianu, Walace, Ticu-Meza Colli, Marinescu, Mihaescu-Bratu, Arnautu