U CLUJ - PETROLUL 4-0 | Flavius Stoican a facut SCANDAL la CLUJ! A protestat vehement la adresa arbitrilor! Scene HALUCINANTE pe Cluj Arena! FOTO

U Cluj s-a impus cu 4-0 in meciul de pe Cluj Arena in fata celor de la Petrolul, insa meciul a avut parte si de un moment incins. In minutul 72, U Cluj a primit penalty, iar George Florescu sa pregatea sa executa lovitura de la 11 metri. Centralul partidei, Lucian Ruasandu, a intrerupt executarea loviturei de la 11 metri pentru ca Flavius Stoican protesta cu privire la decizia centralului.

Stoican a primit cartonasul rosu din partea arbitrului si initial a vrut sa isi scoata echipa de pe teren. O parte din jucatori au venit la margine pentru a parasi terenul, dar in cele din urma Stoican s-a dus in tribune si jocul a continuat.

Golurile partidei au fost marcate de Gavra, Florescu, Taub si Burghele si o urca pe U pe locul 15.