Formaţia FC Voluntari a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FK Csikszereda, în etapa a şasea a play-off-ului Ligii a II-a.



Condusă de Robert Ilyes, Csikszereda e matematic promovată în primul eșalon al fotbalului românesc. Fostul mare mijlocaș de la Rapid a vorbit despre realizarea echipei sale.



”Eu sunt dezamăgit de rezultat, nu de atitudine. În repriza a doua am făcut un joc sub nivelul nostru, trebuie să analizez ce vom face mai departe. Sunt fericit că am promovat, dar mă gândesc la viitor, să vedem cum putem juca în prima ligă. E un alt nivel acolo.



Am avut un vestiar unit, jucători mulțumiți din toate punctele de vedere, plătiți la timp. Am avut atmosferă, am legat victorie după victorie. În partea a doua am fost mai relaxați, nu la fel de motivați ca la început. Mai sunt 4 meciuri pe care vrem să le câștigăm.



Județul Harghita nu a avut până acum echipă în prima ligă, e o mândrie, o satisfacție profesională. Lumea o să aprecieze munca noastră, o să facem o bucurie comunității noastre. Rămâne de văzut ce putem face în viitor. O să jucăm aici, avem toate condițiile.



Mie-mi place să lucrez cu un grup care știe ce-mi doresc eu. În Liga 1 e un alt nivel, trebuie să facem 5-6 transferuri ca să aducem valoare. Nu cred că putem face față nivelului primei ligi cu acest lot. Cred că o să ne punem la masă și o să ajungem la un consens”, a declarat Robert Ilyes, potrivit Digisport.

Csikszereda Miercurea Ciuc a promovat matematic în Superliga României după ce, vineri, CSM Reșița a remizat cu Metaloglobus, scor 1-1.



Asta înseamnă că, până la finalul play-off-ului, ”ciucanii” nu mai pot rata unul dintre primele două locuri direct promovabile.