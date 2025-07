Fundașul lateral a fost adus la gruparea ilfoveană la insistențele lui Gigi Nețoiu, care a rămas doar o perioadă scurtă în acționariatul clubului.

Ionuț Panțîru refuză să își rezilieze contractul cu FC Voluntari

Pentru că ilfovenii se bazau pe sprijinul financiar al lui Nețoiu, fosttul jucător de la FCSB a semnat cu FC Voluntari un contract cu un salariu uriaș pentru Liga 2, 12.000 de euro pe lună, urmând ca din al doilea sezon să încaseze 13.000 de euro.

Între timp, însă, Gigi Nețoiu a renunțat să mai sprijine financiar echipa, iar ilfovenii s-au văzut nevoiți să rezilieze contractele jucătorilor cu salarii prea mari, așa cum este și cazul lui Panțîru.

Totuși, potrivit Liga2, fostul jucător al lui FCSB a refuzat să semneze rezilierea contractului, astfel că cei de la FC Voluntari încearcă să îi forțeze plecarea. Ilfovenii l-au trimis pe fotbalist să se antreneze cu echipa a doua.

Florin Pîrvu îl preferă în banda stângă a apărării pe internaționalul de tineret Alexandru Șuteu.

Panțîru a adunat 14 meciuri în tricoul celor de la FC Voluntari. Fotbalistul a evoluat și în cele două manșe ale barajului de promovare cu Unirea Slobozia. Panțîru a ratat la loviturile de departajare, iar FC Voluntari a ratat promovarea.

”Oameni buni, îmi pare sincer rău ca am ratat și că din vina mea mai stăm un an în Liga 2… poate dacă dădeam eu gol era alta situația. Îmi cer mii de scuze tuturor fanilor celor de la FC Voluntari și vă rog să mă iertați! Consider ca la experiența mea nu trebuia să ratez…”, scria Panțîru pe Instagram după acel meci.