EXCLUSIV | "Lasati oamenii sa-si faca meseria!" Vasile Maftei critica deciziile pe care le-a facut conducerea Rapidului! Ce a declarat fostul jucator despre sansele echipei la promovare.

Rapid este pe locul patru in Liga a 2-a, cu 22 de puncte acumulate in 12 partide.

Rapid a revenit in lupta pentru playoff dupa ultimele trei victorii din Liga a 2-a. Fostul fotbalist al giulestenilor, Vasile Maftei, este de parere ca echipa are nevoie de un echilibru, avand in vedere ca au fost schimbati foarte multi antrenori in ultimii doi ani de zile.

Maftei a declarat ca schimbarea lui Adrian Iencsi nu a fost o decizie inspirata din partea conducerii, deoarece acesta se afla inca in grafic cu toate ca echipa traversa o perioada mai proasta.

"E clar ca la Rapid cand nu au fost rezultate, a fost inmormantare, iar cand castigau era nunta! Problema e ca nu exista echilibru. Lupta este lunga, se poate intampla orice, 2-3 victorii te pot readuce in lupta pentru playoff sau chiar te pot scoate din aceasta batalie. Eu sunt bucuros pentru victoriile din ultima perioada. Rapidul trebuie sa-si propuna sa promoveze, deja au trecut doi ani de zile.

Eu sunt implicat emotional si aici vorbesc ca un suporter. Echipa asta a construit-o Adrian Iencsi. La un moment dat jocul Rapidului a lasat de dorit, dar eu cred ca ar fi trebuit lasat in continuare pe banca, eu merg pe ideea continuitatii. Conducerea Rapidului a facut o greseala fiindca l-a inlaturat.

El inca era in obiectiv, trebuia sa se fi facut o analiza pertinenta. Si cu Pancu au facut la fel, si cu Alexa, in doi ani de zile am avut 5 antrenori! lasati oamenii sa-si faca meseria, vreti si rezultate, sa promovam si tineri, nu ai cum, presiunea e foarte mare!", a declarat Vasile Maftei pentru Pro X.

Rapidul va juca in urmatoarea etapa contra celor de la CSM Resita, iar giulestenii pot ajunge la doua puncte in spatele liderului daca vor reusi sa castige.