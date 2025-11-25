VIDEO ”Eurogol” semnat de dinamovist! După ce sezonul trecut a fost golgheterul echipei, a marcat în premieră în acest campionat

&rdquo;Eurogol&rdquo; semnat de dinamovist! După ce sezonul trecut a fost golgheterul echipei, a marcat &icirc;n premieră &icirc;n acest campionat Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CS Dinamo încearcă să se mențină în Liga 2 din postura de nou-venită în divizia secundă.

TAGS:
Andrei ZahariaCS DinamoFlorin BratuAstra Giurgiuliga 2
Din articol

Echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, CS Dinamo, încearcă să se mențină în Liga 2 din postura de nou-venită în divizia secundă.

În ultima etapă, elevii lui Florin Bratu au smuls un 1-1 cu CSM Reșița, echipă cu pretenții de promovare în Superligă, grație unei reușite de excepție semnate de Andrei Zaharia, aflat la primul său gol în Liga 2 în tricoul lui CS Dinamo după ce sezonul trecut era golgheterul formației în Liga 3.

Andrei Zaharia a jucat și în prima ligă, la Astra Giurgiu

”⚽ Primul gol în Liga 2 pentru CS Dinamo ⚪🔴

Eurogolul marcat de Andrei Zaharia în duelul cu CSM Reșița, scor 1-1, a fost prima reușită a mijlocașului dinamovist în Liga 2.

În minutul 72 al meciului disputat la Buftea, Andrei Zaharia a finalizat unul dintre atacurile dinamoviștilor cu un șut superb, din afara careului, sub transversală.

Sezonul trecut, Zaharia a fost golgheterul lui CS Dinamo în Liga 3, cu 12 goluri în tricoul alb-roșu.

22 de ani are Zaharia, născut pe 19 iulie 2002, la Moreni. Astra Giurgiu, Petrolul Ploiești, Flacăra Moreni și FC Argeș sunt echipele la care a mai evoluat în carieră.

La 17 ani, pe 18 septembrie 2020, când juca pentru Astra, Zaharia debuta în Superligă într-un meci cu CFR Cluj, 0-2 la Giurgiu”, a postat astăzi pagina CS Dinamo Fotbal.

Clasamentul din Liga 2

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
Primarul care apare &icirc;n ipostaze intime cu o angajată, &icirc;n biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat &icirc;n concediu
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!
”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!
ULTIMELE STIRI
Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: &bdquo;Nu mai sunt de speriat&rdquo;
Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: „Nu mai sunt de speriat”
Burleanu &icirc;și pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi
Burleanu își pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi
Descoperirea americanilor, incredibilă: c&acirc;ți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard &icirc;n Champions League! 4 goluri &icirc;n 30 de minute
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard în Champions League! 4 goluri în 30 de minute
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și &icirc;i aduce &icirc;nlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa &icirc;n privința lui Florinel Coman

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa în privința lui Florinel Coman

&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“

Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii

Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii



Recomandarile redactiei
Descoperirea americanilor, incredibilă: c&acirc;ți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!
”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!
&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;
„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“
Alte subiecte de interes
&rdquo;Mitraliera&rdquo; Florin Bratu &icirc;și prezintă golgheterii! CS Dinamo, la primul sezon &icirc;n Liga 2
”Mitraliera” Florin Bratu își prezintă golgheterii! CS Dinamo, la primul sezon în Liga 2
CS Dinamo a c&acirc;știgat derby-ul cu Progresul și play-off-ul și este gata pentru promovare! Noutăți despre fuziunea cu Dinamo
CS Dinamo a câștigat derby-ul cu Progresul și play-off-ul și este gata pentru promovare! Noutăți despre fuziunea cu Dinamo
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa Rom&acirc;niei! Debutează Florin Bratu și intră &rdquo;greii&rdquo; cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Rezultatele din turul 2 din Cupa Rom&acirc;niei: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au c&acirc;știgat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Junior Morais revine &icirc;n Rom&acirc;nia! Cu ce echipă s-a &icirc;nțeles brazilianul
Junior Morais revine în România! Cu ce echipă s-a înțeles brazilianul
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Peste 100 de milionari născuți &icirc;n Rusia au buletine rom&acirc;nești obținute fraudulos. &bdquo;Rom&acirc;nia este poarta de intrare &icirc;n Europa&rdquo;

stirileprotv Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!