Echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, CS Dinamo, încearcă să se mențină în Liga 2 din postura de nou-venită în divizia secundă.

În ultima etapă, elevii lui Florin Bratu au smuls un 1-1 cu CSM Reșița, echipă cu pretenții de promovare în Superligă, grație unei reușite de excepție semnate de Andrei Zaharia, aflat la primul său gol în Liga 2 în tricoul lui CS Dinamo după ce sezonul trecut era golgheterul formației în Liga 3.

