Chiar dacă Bihorul a avut un start bun de sezon în eșalonul secund, oficialii clubului nu au fixat ca obiectiv promovarea la finele sezonului 2025-2026. Antrenorul Erik Lincar crede că o altă echipă este principala candidată pentru un loc în eșalonul secund.

Corvinul Hunedoara, fosta câștigătoare a Cupei României, l-a impresionat pe Lincar după primele etape din Liga 2.

Erik Lincar o vede pe Corvinul favorită pentru promovarea în Superligă

FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna și Sepsi OSK sunt doar câteva dintre echipele care și-au anunțat deja candidatura pentru promovarea în Superligă.

”Ca și joc, constanță, zic că Hunedoara este principala candidată, după care, bineînțeles, Sepsi, care este o echipă cu condiții foarte bune, un buget nelimitat, să zic așa, pentru Liga 2.

Cred că ele sunt principalele favorite să promoveze direct, urmând ca pentru celelalte locuri să se bată restul echipelor. Rămân 7-8 echipe care se vor bate pentru următoarele patru locuri, pentru a intra în play-off”, a spus Erik Lincar, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Corvinul Hunedoara putea promova încă de acum doi ani în Superligă. În sezonul 2023-2024, când a câștigat miraculos Cupa României și a evoluat în preliminariile Europa League și Conference League, echipa lui Florin Maxim s-a clasat pe locul doi în eșalonul secund.

Doar că hunedorenii s-au lovit atunci de problema care a ”blocat-o” pe Steaua în ultimii ani. N-au avut drept de promvoare, așa că au rămas în eșalonul secund, iar în locul lor a promovat Gloria Buzău, alături de Unirea Slobozia.

Cariera de antrenor a lui Erik Lincar