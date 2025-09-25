Sepsi OSK, de două ori câștigătoare de Cupa României și una dintre echipele care a reprezentat România în preliminariile cupelor europene în ultimii ani, a retrogradat la finele sezonului precedent, de pe penultimul loc.

Conducerea a fixat ca obiectiv, în acest sezon, revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, alături de antrenorul Ovidiu Burcă, cel care a mai reușit o promovare, cu Dinamo în sezonul 2022-2023.

Attila Hadnagy: ”Locul nostru este în Liga 1”

În vară, cei de la Sepsi au reușit să convingă mai mulți jucători importanți să rămână la echipă chiar și după retrogradare. În plus, au venit și câteva ”întăriri” cu nume, precum Joonas Tamm, fostul jucător de la FCSB, dar și Adnan Aganovic.

Attila Hadnagy, managerul general de la Sepsi, spune că echipa a trecut printr-o reconstrucție în această vară, motiv pentru care covăsnenii au început noul sezon cu două înfrângeri și un rezultat de egalitate.

”Startul de sezon a fost cum nu am așteptat, dar sperăm să revenim. Nici tragerea la sorți nu a fost favorabilă nouă, primele două etape în deplasare. Suntem o echipă care a fost în reconstrucție, majoritatea a plecat, au venit mulți jucători. Am fost după decepția retrogradării, nu a fost ușor pentru noi, dar în ultimele meciuri am legat victoriile. Ușor-ușor lotul este finalizat, nu mai pleacă, nu mai vin.

Au fost momente grele și pentru antrenor, nu putea să alinieze un prim ”11”. Am adus jucătorii pe care i-am vrut, au avut și pauza în care au putut să se pregătească mai bine. Sperăm să fim o echipă care să se bată pentru primele două locuri. Nu este ușor, trebuie să pui osul la bătaie, să alergi mult, nu este ca în Liga 1. Este totul diferit, nu eram pregătiți pentru Liga 2, dar avem un antrenor care are experiența promovării, sperăm să ne ducă unde ne este locul, adică în Liga 1”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Sepsi, patru victorii la rând în Liga 2

După 2-0 cu Câmpulung în ultima etapă, Sepsi a ajuns la patru victorii consecutive în Liga 2, dar rămâne în afara locurilor de play-off, cu 13 puncte după șapte runde, pe locul nouă.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Ovidiu Burcă va avea parte de un test dificil. Se va deplasa în Ghencea pentru duelul cu Steaua, o altă echipă cu un start bun de sezon, dar fără drept de promovare.

