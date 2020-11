Discurs poetic al lui Mihai Iosif! Antrenorul Rapidului a facut cateva declaratii in stilul caracteristic: "Stiti ce a spus Horatiu? Traieste clipa!"

Rapid a invins cu scorul de 1-0 pe "U" Cluj si este la a doua victorie consecutiva.

Giulestenii nu au avut un joc extrem de convingator, dar au reusit sa adune doua victorii importante in lupta pentru promovare, impotriva candidatelor "U" Cluj (1-0) si Farul Constanta (2-1). Rapidul este pe locul 7, la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 4, dar cu un meci mai putin.

Dupa partida, Mihai Iosif s-a declarat incantat de scorul si atitudinea echipei, iar cu privire la situatia sa de pe banca Rapidului, antrenorul a preferat sa raspunda printr-un citat de Horatiu.

"Ma simt foarte bine. Mi-era dor de asemenea momente, am trait insa si duminica aceste momente. Cred ca aratam din ce in ce mai bine, am controlat jocul in cea mai mare parte a lui, am avut ocazii mari, per total suntem multumiti de joc, inclusiv de rezultat. Tira era normal sa fie suparat, l-am schimbat din motive tactice. N-a fost schimbat la cateva minute, ci la 45 de minute.

Stiti ce a spus Horatiu? Traieste clipa! Eu asta fac. E conducerea aici, puneti dumneavoastra intrebari. Suntem aproape de playoff, castigand acest joc, ne apropiem de playoff, dar promovarea este departe. Eu nu ma pot supara la Rapid, e bucuram de aceasta victorie, iar restul... Dumnezeu stie!", a declarat Mihai Iosif la finalul partidei cu Rapid.

Nu in urma cu multe saptamani, de data aceasta dupa o infrangere, Mihai Iosif l-a citat pe cel mai mare poet roman, Mihai Eminescu. El a tinut sa aiba un mesaj special pentru criticii sai: "Critici voi cu flori desarte care roade n-ati adus, e usor a scrie versuri, cand nimic nu ai de spus"