Tehnicianul Stelei a vorbit și despre echipa națională a României și motivele pentru care ultimele rezultate înregistrate de tricolori au fost foarte slabe.

Daniel Oprița, revoltat înaintea noului sezon

Oprița spune că problema nu ar fi reprezentată de antrenori, ci de regula stabilită de FRF prin care obligă cluburile atât din Liga 1, cât și din eșaloanele inferioare, să titularizezez juniori. Antrenorul Stelei cere eliminarea regulii și explică de ce o consideră nocivă pentru fotbalul românesc, dând exemplul propriei echipe.

Din sezonul 2022/2023, cluburile din Liga 2 sunt obligate să aibă în permanență pe teren doi jucători U20, unul născut începând cu anul 2002 și altul născut începând cu 2004.

"Nu știu dacă putea să facă mai mult, am schimbat foarte mulți antrenori și rezultatele sunt aceleași. Poate problema e în altă parte, asta e valoarea jucătorilor. Trebuie să ne dea de gândit să schimbăm ceva ca să ajungem unde am fost. Eu am ceva ce ar trebui schimbat, e părerea mea! Eu mă confrunt zi de zi, am vorbit și cu alți colegi. Atâta timp cât nu se schimbă regula asta cu U21, să se joace obligatoriu cu U21... de acolo e problema! De când s-a băgat regula asta, ne-am dus din ce în ce mai jos.

Asta cu semifinala aia la tineret, am reușit-o și fără regula cu U21. Asta la 10-15 ani se realizează oricum. Cele mai mari rezultate le-am avut fără regula asta. Sunt juniori care-ți pun niște condiții de n-ai văzut, pentru că știu că ești obligat să joci cu ei. N-am întâlnit așa ceva! Ca să iei un junior... păi e mai ușor să iei un atacant de Liga 1. Știu că ai nevoie. Anul trecut joci cu 2001-2003 și anul ăsta joci cu 2002-2004. Celui de 2001 ce-i fac acum? Îl dau afară, nu? Deși merită să joace. Trebuie să-l dau afară, ca să joace 2002.

Eu vreau să joc odată în zece. O să zic că n-am junior și joc în zece! Asta e părerea mea, trebuie schimbată regula asta. Dați timpul înapoi și vedeți de când s-a dus în jos fotbalul nostru. De când există regula asta!", a spus Daniel Oprița.

În actuala fereastră de transferuri, CSA Steaua și-a asigurat deja serviciile unui jucător U20. Atacantul Atanas Trică, născut în 2004, a fost împrumutat de la Universitatea Craiova