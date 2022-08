Daniel Oprița, mesaj enigmatic după ce Steaua a rămas blocată în Liga 2: "Probabil sunt niște energii negative"

Ștefan Bodișteanu a deschis scorul în prelungirile primei reprize, însă veteranul Ovidiu Herea a restabilit egalitatea în minutul 50 și i-a adus un punct lui Metaloglobus. Steaua a avut șansa victoriei în prelungiri, însă penalty-ul executat de Chipirliu a fost apărat de Gavrilaș.

Daniel Oprița, după ce Steaua nu a obținut dreptul de promovare în Liga 1

Pentru Steaua se anunță un nou sezon fără miză. Clubul nu și-a schimbat forma de organizare, astfel că FRF nu îi poate acorda dreptul de promovare în Liga 1.

La finalul partidei, Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, s-a arătat dezamăgit de modul în care jucătorii săi au tratat ocaziile de a marca.

De asemenea, Oprița a refuzat să vorbească prea mult despre faptul că echipa sa nu are drept de promovare.

"Nici nu știu ce să mai zic. Nu sunt atât de supărat de penalty, cât de ce s-a întâmplat pe tot parcursul jocului, mai ales în prima repriză. E vina noastră. Poate ce s-a întâmplat în tribună e și din vina noastră, cum am tratat ocaziile. Am încercat să jucăm fotbal cu o echipă care a încerct să se apere și să speculeze greșelile noastre. Portarul a făcut meciul vieții lui, a scos niște ocazii foarte mari. Am avut și penalty-ul acesta... asta e, nu e un capăt de țară. E păcat de efort.

(n.r - despre faptul că Steaua nu are drept de promovare) Nu vreau să mai spun. Treaba mea e să antrenez echipa, să fac jucătorii să joace. Ei sunt plătiți să joace. Eu nu cred că nu sunt motivați. Când te apuci de fotbal, nu te mai gândești la nimic, nu dacă au sau nu drept de promovare. Azi au luat adversarul de sus, sunt sigur de lucrul ăsta.

N-am primit niciun semnal de la conducere și nu vreau să mai discut de lucrurile astea. Probabil sunt și niște energii negative și nu vreau să le mai discut. Pare o echipă... nu mai vreau să spun, merg mai departe. Alte lucruri mă apasă, nu asta. Trebuie să vorbesc de jocul echipei, am contract și trebuie să câștige meciurile", a spus Oprița.

În runda următoare din Liga 2, CSA Steaua va juca în deplasare, contra celor de la CSM Slatina.