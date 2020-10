EXCLUSIV | Prima reactie de la U CLUJ dupa ce la echipa a fost depistat un focar de COVID-19

Daniel Stanciu, directorul executiv de la U Cluj, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Oficialii echipei U Cluj au emis ieri un comunicat de presa prin care au anuntat ca 7 persoane sunt infectate in cadrul clubului, dintre care 5 fotbalisti.

La echipa ar fi de fapt 16 cazuri, potrivit Gazeta. Daniel Stanciu, a declarat ca inca nu stie daca aceasta cifra este reala si ca asteapta rezultele oficiale care vor veni in cursul zilei de azi sau cel tarziu maine dimineata.

"Deocamdata oficial sunt ce testati luni si cu rezultate marti. Avem 5 jucatori si doi membri ai staff-ului auxiliar. Am facut teste la restul lotului si la personalul auxiliar miercuri si asteptam rezultatele. Din informatiile pe care le avem sunt ceva teste pozitive, insa nu sunt oficiale pentru ca nu a venit tabelul complet. Sunt foarte multe cazuri la Cluj, toate centrele sunt pline.

Il ascultam pe colegul de la Astra si cu siguranta sunt multi asimptomatici. Astazi dupa amiaza cand o sa avem un rezultat final sau cel putin maine dimineata o sa refacem o parte dintre teste ca sa vedem ce facem in continuare, pentru ca nu e o situatie deloc simpla, insa trebuie sa respectam protocolul. Suntem in contact cu DSP-ul din Cluj si incercam sa luam cele mai bune masuri de carantinare si izolare, lucru pe care l-am luat si cu acei jucatori pe care nu i-am deplasat la jocul de la Mioveni. Noi am respectat protocolul, dar pana la urma sunt lucruri care nu depind de noi. Trebuie sa facem fata la tot ce ne loveste", a spus Daniel Stanciu pentru PRO X.