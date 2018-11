Chindia este ajutata in drumul spre Liga 1 de un jucator-talisman, care a mai promovat cu alte trei echipe

Targovistenii sunt lideri in Liga 2 si au in lot un fotbalist care a mai promovat cu Branesti, Iasi si Voluntari, cu ultima castigand ulterior Cupa si Supercupa Romaniei.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Desi mijlocasul Daniel Novac este nascut in cartierul bucurestean Pantelimon, el a inceput fotbalul la FC Voluntari, s-a format la Scoala de Fotbal "Marius Lacatus" si a debutat ca senior la Inter Gaz Bucuresti, in Liga 2, unde l-a avut ca prim antrenor chiar pe cel supranumit "Fiara". "Cand am fost prima oara la Iasi, se uitau colegii mai ciudat la mine, pentru ca ascultasera melodiile de la B.U.G. Mafia si ma intrebau daca se impusca lumea prin spatele blocurilor, credeau ca toata lumea din Pantelimon face parte dintr-o banda, ca suntem mafioti.



In vara, dupa ce am terminat contractul cu cei de la Voluntari, am fost in Letonia, la FK Ventspils, vicecampionii care au jucat in Europa League cu Bordeaux, dar nu am ramas pentru ca nu s-a inteles impresarul cu cei din club. Atunci m-a sunat domnul Viorel Moldovan. Nu am mai lucrat cu dansul, dar ma stia pentru ca fusesem adversari, era antrenor la Rapid, cand eu eram la Iasi, am promovat atunci impreuna in Liga 1. Mi-a spus ca vrea sa promoveze, ca e un proiect de viitor, ca vor sa faca si stadionul... La inceput am fost putin sceptic, nu stiam ce sa fac, dar m-am dus la cateva antrenamente si am ramas, pentru ca mi-a placut echipa.



Echipa Chindiei este destul de echilibrata si este mai buna decat cele cu care am promovat eu in trecut, avem jucatori cu experienta, dar si tineri de perspectiva. In acest sezon este si o Liga 2 mult mai puternica decat de obicei, cu multe echipe de traditie, cu pretentii. Este un campionat mult mai puternic decat cel de anul trecut, cand Calarasiul si Sibiul au defilat, iar primele 6-7 echipe au toate sanse la promovare. Poate ca Petrolul si <U> Cluj au stadione si conditii mai bune, dar noi avem o echipa mai puternica decat a lor", a dezvaluit Novac cum a ajuns chiar la echipa pe care a invins-o, in vara acestui an, in barajul pentru mentinerea in Liga 1.



A vrut sa se faca jurnalist, dar memoriile impotriva lui Siman l-au reorientat

Novac a urmat, timp de un an si jumatate, cursurile unei facultati de jurnalism, dar a abandonat pentru ca a simtit ca nu e o meserie pe care vrea sa o imbratiseze dupa ce agata ghetele in cui. "Insa facultatea de jurnalism m-a ajutat sa inteleg intrucatva fenomenul media. Apoi am vrut sa incep o scoala de antrenori, dar m-am consultat cu diverse persoane si am simtit ca este o meserie prea instabila in Romania. Nu ai toate conditiile pe care ar trebui sa le ai, iti faci treaba, dar lipsurile din club se sparg in capul tau. La o echipa de fotbal sunt multe chestii care nu se spun in public sau in presa, se aude rar de ele, toata lumea crede ca e bine si ca doar antrenorul nu are valoare.



La Liga 2 sunt conditii mai grele acum, se mai intarzie salariile, lipsesc de la terenuri si echipamente pana la vitamine si apa plata... Lumea se asteapta sa jucam ca Real Madrid, dar am prieteni care au plecat in Germania unde muncesc si joaca fotbal la echipe de Liga 5 sau 6, in conditii mai bune decat in Liga 2 din Romania. De aceea apreciez tot ce face Viorel Moldovan la Chindia, pentru ca e o meserie cu responsabilitate si presiune mare.



Am fost prins cu antrenamente, meciuri, cantonamente, deplasari, asa ca nu m-am gandit inca serios ce voi face dupa ce nu voi mai fi fotbalist. Cred ca mai repede mi-ar placea sa fiu un director sportiv sau ceva in administratia unui club. Am avut si multe memorii pe la echipele pe unde am fost, de exemplu l-am prins pe Vasile Siman la Sportul, si mi-am dat seama ca imi place sa lucrez cu acte si regulamente", a precizat fotbalistul.



Face naveta intre Bucuresti si Targoviste

Fotbalistul face sacrificii pentru a reusi a patra promovare din cariera dupa cele cu Victoria Branesti, Poli Iasi si FC Voluntari. "Fac naveta Bucuresti - Targoviste aproape in fiecare zi. Am o camera la hotel, mai stau si in Targoviste. Fac antrenament dimineata, raman sa dorm, apoi ma duc acasa, pentru ca sunt casatorit, am si un copil de 3 ani. Cateodata ma mai intorc seara. Nu e o distanta foarte mare, sunt doar 80-90 km, nu il vad ca pe un sacrificiu, pentru ca imi place sa joc fotbal si imi place sa stau cu familia. Imi place si orasul, mai ales ca lumea vine la stadion, avem cel putin 2-3.000 de spectatori la fiecare meci, in conditiile in care stadionul din Targoviste e mai vechi, are doar o tribuna deschisa. Daca aveam un stadion nou, cu capacitate mai mare, cred ca venea mai multa lume la meciuri, pentru ca Targoviste este un oras cu traditie in fotbalul romanesc", a spus Daniel Novac.



Daniel Novac

Data nasterii: 26 septembrie 1987 (31 ani)

Locul nasterii: Bucuresti

Post: mijlocas central, mijlocas dreapta

Echipe: Inter Gaz Bucuresti (2005-2008), Poli Iasi (2009, 2013-2014), Victoria Branesti (2010-2011), Otelul Galati (2011), Sportul Studentesc (2012-2013), Concordia Chiajna (2013), FC Voluntari (2015-2016), Chindia Targoviste (2018-prezent)

Palmares: Cupa Romaniei (2016-2017), Supercupa Romaniei (2017), 3 promovari in Liga 1

sursa foto: Facebook Daniel Novac