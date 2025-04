Ilfovenii au ratat din nou play-off-ul și vor rămâne cel puțin pentru încă un sezon în Liga 2, spre dezamăgirea conducerii, care a făcut și o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. Nicolae Dică a devenit noul antrenor al echipei, iar acesta ar urma să-și evalueze lotul în vederea sezonului următor.



Decizia cu privire la viitorul atacantului la Concordia Chiajna îi va aparține noului staff tehnic, spune președintele Cristi Tănase, în dialog cu Sport.ro. Oficialul ilfovenilor s-a limitat să spună că se aștepta la mai mult de la fostul internațional de tineret.



În acest sezon, Adi Petre a evoluat în 12 meciuri pentru cei de la Concordia Chiajna, reușind să marcheze un singur gol în Liga 2.



Ce se întâmplă cu Adi Petre la Concordia Chiajna



„Este sub contract cu noi, tot lotul este într-o evaluare de către noul staff tehnic condus de Nicolae Dică. În mare, e mulțumit de lot, dar el decide ce va face cu acest lot pentru sezonul următor. Mai avem jucători sub contract, bineînțeles.



Se simte mai bine, din punctul meu de vedere. Am și spus asta, e un băiat OK. Acum, partea legată de ”dreptunghiul verde”, de fotbal, dacă are posibilitatea să joace în jocurile oficiale trebuie să demonstreze antrenorilor și lui. Și el e dator, într-adevăr, fotbalului, nu Chiajnei neapărat. E un jucător care a evoluat la un anumit nivel, până la urmă nu cred că poți să uiți așa de repede fotbalul.



Noi tocmai de asta l-am și păstrat, am avut încredere, staff-ul a fost de acord atunci să continue cu noi. Acum, poate noul staff tehnic îl pune pe linia de plutire legat de fotbal. Acum ceva timp a jucat la un nivel.



Așteptam mai mult de la el, ca de la tot lotul de altfel. Nu doar de la Adrian Petre, că nu stătea Concordia Chiajna într-un singur jucător. Și eu am greșelile mele, ca și ceilalți. Toți suntem vinovați, sperăm într-un sezon mai bun”, a spus Cristi Tănase, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Concordia Chiajna a încheiat sezonul regulat pe locul 14 în Liga 2, departe de pozițiile care asigură prezența în play-off, iar acum se luptă pentru salvarea matematică de la retrogradare.



Ilfovenii au un avantaj liniștitor față de echipele implicate în lupta pentru salvare. Au 26 de puncte și sunt la opt distanță de ”zona roșie”.



Cifrele lui Adi Petre: