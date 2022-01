Ce s-a întâmplat cu jucătorul Stelei dorit de Napoli. Anunțul lui Daniel Oprița

Deși a jucat în doar trei meciuri la Steaua în Liga 2, tânărul mijlocaș ofensiv Claudiu Donose (17 ani) le-a stârnit interesul conducătorilor lui Napoli, care au dorit să-l vadă pe fotbalistul român la probe. Anunțul a fost făcut la finalul lunii decembrie de George Ogăraru, directorul tehnic al academiei Stelei.

Claudiu Donose a dat probe la Napoli, dar s-a întors la Steaua

Donose a susținut probele la Napoli, însă s-a întors la CSA Steaua, unde azi a participat la reunirea lotului. Antrenorul Daniel Oprița spune că se bucură că îl va avea în continuare la dispoziție pe mijlocaș, mai ales că italienii nu ar fi oferit o sumă importantă pentru transfer.

"S-a întors, a fost la noi la antrenament. Eu nu vreau ca el să plece, nu cred că poate Steaua să ia mulți bani pe el. Chiar nu văd ce se poate scoate pe el. Eu am fost anunțat de George Ogăraru, m-a întrebat dacă sunt de acord să îl las la Napoli, că vor să îl vadă. Am acceptat, dar sincer nu am văzut scopul acestei vizite la Napoli.

Noi nu avem pregătirea de afară, nu putem face față la aceste vârste. Vedeți și în cupele europene, sau fotbaliștii care pleacă devreme și se întorc, pentru că nu reușesc să joace", a spus Daniel Oprița, la Playsport.

Claudiu Donose a fost folosit la Steaua în trei meciuri din Liga 2, cu FC Brașov (1-0), Dunărea Călărași (3-0) și Petrolul Ploiești (0-2).

"Mă bucur că există interes din partea unui club atât de mare, precum Napoli, pentru unul dintre juniorii Stelei. În Romania sunt copii talentați și sper să vină cât mai mulți spre clubul nostru, unde să confirme la echipa de seniori, pentru ca la un moment dat, să facă pasul către cluburile mari din occident.

Sperăm ca această experiență să-l ajute pe Claudiu să crească și să-l vedem cât mai des în echipa de start a Stelei", spunea Ogăraru, la finalul lunii decembrie.