"Asta e, facem sacrificii!" Declaratie INCREDIBILA a unui jucator din Liga a doua! Ce raspuns a dat cand a fost intrebat de salariu: "Avem parinti, frati!"

Sportul Snagov a remizat, scor 1-1 pe terenul celor de la Petrolul.

Petrolul Ploiesti a obtinut doar un rezultat de egalitate in partida disputata pe teren propriu in fata celor de la Sportul Snagov. Arnautu a deschis scorul in minutul 30 pentru Petrolul, iar in minutul 90, ilfovenii au egalat prin Stoica.

La finalul partidei, marcatorul celor de la Snagov, Adrian Stoica, a vorbit despre partida si a oferit o declaratie incredibila cand a fost intrebat de salariul pe care il castiga.

"Este un gol foarte important pentru mine, pentru ca am revenit acasa dupa opt ani. Eu doar imi fac meseria la echipa la care joc si incerc sa imi apar culorile. Salariile sunt foarte mici, dar am venit aici la Snagov ca sa avem continuitate in fotbal si sa ne punem pe picioare, iar de aici sa plecam la echipe mult mai bune, cum ar fi Petrolul, care isi doreste promovarea.

Cum te descurci cu 1500 de lei?

Asta e, facem sacrificii. Avem iubite, parinti, frati, nepoti, umblam la alocatiile nepotilor, nu avem ce sa facem, trebuie sa ne descurcam ca ne place fotbalul", a declarat Adrian Stoica la Telekomsport.