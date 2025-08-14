În ultima etapă a calificărilor, roș-albaștrii se vor duela cu scoțienii de la Aberdeen.

Dennis Politic: ”Putem intra fără probleme în Europa League!”

Dennis Politic a marcat primul său gol în competițiile europene în returul cu Drita. Fotbalistul transferat în această vară de la Dinamo susține că are mare încredere de faptul că FCSB își recapătă forma și crede că roș-albaștrii nu pot rata calificarea în faza principală Europa League.

”O victorie foarte importantă, asta am căutat și asta am obținut, conta rezultatul în această seară. Mă bucur că am obținut victoria și că am marcat primul gol în Europa. E o bucurie mare, a fost o perioadă destul de grea, sper ca acesta să fie epunctul de ecotittură.

Mă bucur pentru victorie, ne-am atins obiectivul, suntem în play-off și avem moral pentru derby-ul cu Rapid.

Suntem la două meciuri distanță de Europa League. Aberdeen e echipă bună, dar o echipă foarte agresivă. Sezonul trecut, băieții au trecut peste echipe mult mai grele. Începem să ne intrăm în mână, în formă, să ne legăm mai biine, a fost o perioadă grea. Sezonul trecut a fost la fel. Să sperăm că se repetă istoria. Am intrat foarte motivați, știam că va fi un meci greu, știam că kosovarii sunt agresivi, am încercat să fim mai buni decât ei.

Aberdeen e o echipă bună, dar mergem încrezători, cred că putem intra fără probleme în Europa League”, a spus Dennis Politic pentru PRO TV după meci.

Dennis Politic: ”Am auzit o grămadă de înjurături!”

Întrebat despre atmosfera de la Priștina, Politic a mărturisit că a auzit o mulțime de înjurături venite din partea suporterilor kosovari.

”Când mă încălzeam la marginea terenului, am auzit o grămadă de înjurături, să nu mai zic de comentarii rasiste, mă bucur că le-am închis gura și că am obținut victoria. Am stat puțin cu emoții la golul de 2-1, când a sărit tribuna în aer, dar mă bucur că băieții au avut caracter și am scos-o la capăt”, a mai spus Politic.

