CFR Cluj forțează transferul lui Nicolae Stanciu (29 ani). Neluțu Varga a anunțat public că s-a înțeles cu internaționalul român și că așteaptă cu interes să se ajungă la un consens cu Wuhan Three Towns.

Florin Gardoș nu crede în transferul lui Nicolae Stanciu la CFR Cluj

Însă, Florin Gardoș (34 ani) nu vede, în acest moment, posibil transferul lui Nicolae Stanciu la gruparea din Gruia. Fostul fundaș central al FCSB-ului îl vede pe mijlocașul ofensiv un pilon esențial pentru echipa națională și consideră că singurul motiv care l-ar îndemna pe Nicolae Stanciu să semneze cu CFR ar fi dorul de casă.

„Eu sunt destul de sceptic, sincer să fiu. Cred că ar fi un singur argument în favoarea venirii lui, să i se fi făcut dor de casă, el fiind din Alba Iulia, și să vrea să fie aproape de casă. Altfel nu... . Din punctul meu de vedere ar fi cam singurul motiv, el e încă la un nivel foarte bun. Dacă stai să analizezi un pic ce se vorbește când se discută de echipa națională, toată lumea vorbește de Stanciu la superlativ și că trebuie să se facă o echipa națională în jurul său. Uitându-mă la traseul carierei lui, a acceptat mereu provocări. A fost și prin Arabia Saudită, s-a plimbat prin Europa, acum să mergi în China... Pasul ăsta, să accepți să mergi în China, nu e ușor de făcut. Sunt mulți fotbaliști care nu s-au adaptat. Am avut o discuție cu un fost coleg de la Southampton, Jose Fonte, care a plecat din Premier League la 30 și ceva de ani și nu s-a adaptat deloc în China. S-a întors în Europa după câteva luni. El s-a adaptat foarte bine. Uite ce bine joacă, ce cifre bune are.

Și pe urmă mai e discuția. OK, CFR e o echipă care face performanță, câștigă titluri, jos pălăria! Dar eu știu că e un jucător căruia îi place să joace, să fie pe o poziție ofensivă. La CFR, pe poziția aceea de intern. CFR nu joacă cu un număr 10. Acum, nu îți mai dă nimeni libertate, toată lumea se apără, toată lumea atacă. Doar că la CFR se pune mai mult accent pe faza defensivă. Am văzut meciuri în Conference League când atacanții de bandă ajungeau fundași laterali. Se ține mult la disciplina asta tactică din punct de vedere defensiv. Nu știu în ce măsură l-ar avantaja pe el. Poate să se schimbe ceva în jocul echipei și să se facă o tactică în jurul lui, pentru că e un fotbalist de top”, a declarat Florin Gargoș la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

De altfel, fostul coechipier al lui Nicolae Stanciu i-a oferit o altă variantă acestuia. Florin Gardoș este de părere că un club puternic din Ungaria are forța financiară să-i satisfacă pretențiile salariale mijlocașului ofensiv.

„Eu unul am încercar să evit să mă întorc în Liga 1 când eram în Anglia. Doar că la momentul respectiv alternativa era Kazakhstan. Atunci am zis OK, soția mea fiind însărcinată în momentul respectiv, am zis că nu merg în Kazakhstan, vin acasă și mă întorc în Liga 1. Dacă vrea să fie aproape de casă poate să vină în Ungaria. Sunt convins ca o echipă ca Ferencvaros, care poate să plătească salarii bune, l-ar lua”, a mai spus Florin Gardoș.

Declarațiile lui Neluțu Varga, în legătură cu Nicolae Stanciu

„Am speranțe mari că vom reuși să facem până la urmă acest transfer. Am vorbit personal cu Stanciu, iar băiatul mi-a zis că își dorește să vină la noi. El de un an își dorea să se transfere la noi, dar din diferite motive acest lucru nu s-a realizat. Acum eu cu Stanciu m-am înțeles și nu o să fie vreo problemă la salariu.

Voi găsi eu o modalitate să o rezolv. Îi voi da și niște bonusuri mai mari, nu e problemă. Eu cu el m-am înțeles. Dar sunt două chestii care ne încurcă momentan. Cluburile trebuie să se înțeleagă. El are contract în China până în 2024, iar chinezii nu s-au decis ce vor să facă. Acolo la ei e ceva și de ordin politic, cam așa ceva.

Dar, din ce informații am eu, se pare că el este dorit înapoi și de cei de la Slavia. Ni-l dorim și noi la CFR. Dacă nu se poate cu un transfer definitiv, iar eu în acest caz aș putea să dau cel mult două milioane de euro, atunci măcar împrumut să îl aducem la CFR Cluj. Mă bazez mult pe faptul că băiatul vrea să revină în România și își și dorește să fie mai aproape de familie”, a declarat Neluțu Varga pentru ProSport.