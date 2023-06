„Se încearcă să se scape de Andrea Compagno?” Mihai Stoica a dat răspunsul, în direct, legat de golgheterul FCSB-ului

Andrea Compagno (27 ani) a terminat pe poziția a doua în clasamentul golgheterului sezonul 2022-2023, în spatele lui Marko Dugandzic (29 ani). Atacantul italian a marcat 20 goluri, dintre care 5 pentru FCU Craiova, în timp ce jucătorul Rapidului și-a adjudecat primul loc cu 22 de reușite.

Mihai Stoica a lămurit situația lui Andrea Compagno

Gigi Becali insistă pentru transferul lui Arnold Garita (27 ani) la FCSB. Iar de la acest lucru, a apărut ipoteza că omul de afaceri ar fi dispus să-l vândă pe Andrea Compagno pentru 1,5 milioane de euro. Numai că, Mihai Stoica a lămurit situația și a enunțat că clubul roș-albastru dorește să se întărească în această vară cu un atacant de profil diferit decât al italianul adus de la FCU Craiova.

„(n.r. - se încearcă să se scape de Compagno?) E al doilea golgheter al campionatului, e golgheterul echipei. Nici nu se pune problema să plece, Gigi vrea şi un alt atacant, un număr nouă de alt profil, dar nu are nicio legătură cu Compagno asta”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Andrea Compagno a vorbit despre plecarea de la FCSB

La finalul ultimului meci al sezonului, 1-5 cu Rapid, Andrea Compagno a vorbit despre plecarea de la FCSB. Italianul a mărturisit că este conștient că o va părăsi pe FCSB dacă Gigi Becali va primi o ofertă convenabilă din punct de vedere financiar, chiar dacă a precizat că nu se gândește să părăsească echipa roș-albastră.

„Eu am fost mândru să fiu aici, nu cred că puteam să facem mai mult de atât. Repet, eram pe locul 14. Ne-am luptat cu o echipă foarte bună, Farul, cu un antrenor foarte bun. E normal, când pierzi 5-1 e o problemă de atitudine. Cred totuși că eram cu mintea la meciul cu Farul.

Până astăzi m-am gândit doar la Steaua și să dau totul pentru echipă. Am auzit că dacă vine o ofertă patronul mă vinde. Eu nu mă gândesc neapărat la o plecare, dar dacă patronul zice asta…Eu am avut un sezon bun, am dat 21 de goluri, dar din păcate nu am ajutat Steaua să ia titlul, ăsta era visul meu, eu sunt supărat pentru asta. (n.r. – Tu nu vrei neapărat să pleci) Nu vreau, până astăzi m-am gândit să dau totul pentru echipă.

Vedem ce e mai bine pentru echipă, pentru mine. Am auzit că patronul vrea să vândă. Nu e important dacă sunt dezamăgit sau nu, asta a zis el. Nu am ajutat echipa să câștige titlul, poate că patronul nu e fericit pentru asta. Important e să dai goluri pentru echipă, să o ajuți să-și atingă obiectivul. Când am venit, Steaua credea că nu ajunge în play-off. Am ajuns și am bătut aproape toate echipele, dar Farul a fost mai bună decât noi”, a spus Andrea Compagno, după FCSB – Rapid, 1-5.