După fluierul final s-a dezlănțuit nebunia pe culoarul spre vestiare, căpitanul giuleștenilor Cristi Săpunaru fiind surprins în timp ce avea un conflict aprins cu mai multe persoane. Fundașul a sărit să lovească o persoană cu care avea o dispută, fiind ținut de mai mulți membri ai staff-ului de la Rapid.

În încăierare au fost observate și persoane care nu aparțineau de FCU Craiova și nu aveau acreditarea necesară care să le justifice prezența în acea zonă a stadionului, după cum a anunțat și Rapid prin intermediul unui comunicat.

Victor Angelescu: „Nu înțeleg de ce cei de la Craiova au făcut asta, mai ales că au câștigat meciul!”

Patronul Rapidului a vorbit la „Ora exactă în sport” despre incidentele de la final, menționând că nu a fost prezent la meciul disputat la Târgu-Jiu. Victor Angelescu a spus că vorbește doar din relatările pe care le-a primit și din imaginile văzute, punctând că oltenii ar fi trebuit să se bucure de victorie, nu să caute conflictul.

„Am emis un comunicat. Eu personal nu am fost la Tg. Jiu, de obicei nu îmi place să vorbesc dacă nu am fost personal eu acolo, am putut să văd ce s-a întâmplat de la televizor și să aflu de la cei aflați la fața locului. Eu cred că trebuie să mergem înainte, e bine că nu s-a întâmplat nimic grav, să ne focusăm pe următorul meci și pe fotbal, nu așa ceva.

Nu am cum să spun dacă se alege cu o suspendare pentru că nu am fost acolo, nu văd de ce sau nu știu regulamentele, ca să zic exact, de ce ar trebui să se aleagă cu o suspendare sau dacă se va alege. Din păcate, nu cunosc aceste lucruri.

O să facem plângere, sper că se vor sesiza cei care trebuie să se sesizeze, nu e normal, erau foarte mulți oameni care nu aveau ce să caute acolo. Nu prea văd de ce, câștigaseră meciul, ar fi trebuit să fie bucuroși, nu să caute scandal. Nu înțeleg de ce s-a întâmplat acest lucru și nu înțeleg de ce erau oamenii care nu aveau legătură cu staff-ul, cu echipele. Unele echipe încă au rămas cu anumite apucături de foarte mult timp.

Nu vreau să vorbesc nici despre incident exact pentru că nu am fost la fața locului, din experiența mea e bine să nu dai un verdict din povestirile altora. E clar că nici Cristi, poate putea să se abțină și să nu cedeze, chiar dacă persoanele respective nu aveau badge, ar fi trebuit să se abțină, dar vă dați seama că toate șicanele astea..și nervii erau destul de mari. Nu înțeleg exact de ce cei de la Craiova au încercat să facă aceste lucruri, mai ales că ar fi trebuit să fie cei care se bucurau la finalul meciului.

O să fie curățat autocarul, doar nu o să îl lăsăm așa. Au fost toate șicanele de la început, declarații, noi am fost foarte calmi, e un meci, e un derby, se joacă fotbal, au câștigat, asta este, mergem mai departe. Se vorbește foarte mult despre Cristi Săpunaru, dar poate totuși ar trebui să se vorbească și despre cealaltă parte, despre conducerea Craiovei.

Ar trebui puse în balanță toate lucrurile astea. Asta nu înseamnă că noi suntem perfecți, Doamne ferește, dar repet, au câștigat meciul și nu văd de ce o echipă care câștigă un derby mai vrea să instige, știind că ești supărat pe faptul că ai pierdut să cauți scandal”, a spus Victor Angelescu la PRO Arena.