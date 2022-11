„Nu mă surprinde! Are și rolul ăsta!” Nicolae Dică nu-l menajează pe sfătuitorul lui Gigi Becali! 

Recent, Gigi Becali (64 ani) a anunțat că se consultă în constant cu Florin Tănase (27 ani), chiar dacă mijlocașul ofensiv a plecat de la FCSB. Mai mult, omul de afaceri a mărturisit că fostul căpitan al roș-albaștrilor l-a îndemnat să-l numească pe Mihai Pintilii (38 ani) antrenorul echipei, după plecarea lui Nicolae Dică (42 ani).

Nicolae Dică știa că Gigi Becali se consultă cu Florin Tănase

La auzul acestor declarații, fostul tehnician al FCSB-ului nu a rămas surprins. Nicolae Dică a precizat că știe că Florin Tănase a ajuns „sfătuitorul” omului de afaceri. Mai ales că a fost un episod asemănător când o conducea pe vicecampioana României, când jucătorul plecat la Al Jazira l-a anunțat pe Gigi Becali că antrenorii străini au un plus față de cei români.

„Nu mă surprinde. Nu ştiţi şi voi că vorbea cu Florin Tănase, că a vorbit cu el în continuare după ce a plecat. Pe tine te surprinde? Ştie toată lumea că vorbeşte cu el (n.r. ) Nu ştiţi şi voi că am apărut şi am şi spus la o conferinţă de presă. Ce trebuie să mai comentez eu acum...

Se consultă cu el, eu ştiu. Are şi rolul ăsta. Fiecare face cum crede. Eu, când am fost jucător şi am plecat de la Steaua, nu am mai ţinut legătura. Fiecare face cum crede că e bine pentru el”, a declarat Nicolae Dică pentru Orange Sport.

Declarațiile lui Gigi Becali la adresa lui Florin Tănase

„O să-l pun pe Tănase să îl antreneze să stea pe capul lui. Tănase o să fie cel mai mare antrenor al lui FCSB. Cu el mă consult, el îi schimbă, el îi dă afară, el îi pune. Acum mă consult cu el să văd pe cine vrea să pună.

Uite, cum a zis el. Mi-a spus să îl pun pe Pintilii. L-am pus pe Pintilii. Mi-a zis: ‘Lasă jucătorii să facă antrenamente, ce le place mi mult cu mingea, să joace fotbal 7 contra 2, 9 contra 2’. I-am spus lui Pintilii, aşa am făcut şi uite că am câştigat.

Acum să vedem când vine de la arabi peste un an şi jumătate, să îl bag antrenor şi gata. După ce termină, el o să fie antrenor secund şi jucător, iar eu Ferguson”, a spus Gigi Becali, conform AS.ro.