„Nu este un eșec!” Marius Croitoru a vorbit despre perioada petrecută la FCU Craiova! Ce a spus despre zvonurile apărute 

Antrenorul a plecat de la FCU Craiova, echipă cu care semnase în iunie 2022. Adrian Mititelu s-a arătat extrem de nemulțumit de modul în care arăta echipa în ultimele meciuri sub comanda lui Croitoru, care a decis să plece după înfrângerea cu Chindia Târgoviște, scor 0-1. După plecarea tehnicianului, finanțatorul echipei s-a dezlănțuit, învinuindu-l pe antrenor pentru forma slabă în care se află echipa.

Marius Croitoru, care a ajuns la o înțelegere cu FC Argeș după cum www.sport.ro a anunțat în exclusivitate, a vorbit despre perioaoda petrecută în Bănie, dezvăluind motivele din spatele deciziei de a se despărți de olteni.

Marius Croitoru: „Eu am spus că vreau să plec!”

Antrenorul a dezvăluit că inițiativa plecării a fost a lui, punctând că din reacțiile jucătorilor de la finalul meciului cu Chindia a înțeles că nu mai poate ajuta echipa.

„Nu este un eșec. Ce am avut de arătat am arătat în scurta perioadă. Echipa a jucat fotbalul pe care l-am dorit în prima perioadă, aș vrea să scot ultimele trei partide de campionat, unde lucrurile nu au stat cum mi-aș fi dorit. Eu am spus că vreau să plec.

Îl respect mult pe nea Adi (n.r. Mititelu) și nu puteam prelungi lucrurile care nu merg. După meciul cu Chindia am intrat în vestiar și i-am văzut abătuți, triști, era clar nu semnal care nu mă avantaja nici pe mine și nici pe ei să continuăm. Jocul era diferit”, a declarat Marius Croitoru conform Orange Sport.

Totodată, antrenorul lui FC Argeș a comentat și zvonurile apărute conform cărora au existat câțiva jucători care au căutat demiterea sa de la echipă, dar și că anumiți angajați de-ai finanțatorului ar fi avut o influență importantă în vestiar.

„Multe lucruri sunt total neadevărate, cele care se aud. Am avut o relaţie incredibilă, o libertate incredibilă, nu s-a băgat peste mine. Spun despre relaţia mea cu domnul Mititelu, o relaţie deschisă, incredibilă. Îl respect foarte mult. Investeşte incredibil, nu există om în ambele peluze care să fie mai înfocat decât Mititelu.

Nu, n-am fost trădat de jucători. Ce jucător intră să joace prost? E greu să-ţi rişti cariera ca să joci prost. Antrenorul care vine ce încredere să aibă în tine? Acum e o generaţie total schimbată, mental e mai puternică. E mai greu să-i domini acum pe jucători, faţă de ce se întâmpla pe vremuri, când nu mişcau.

Florin Drăgan a fost secundul luat cu mine de la Botoşani, a venit cu mine, după care aţi văzut că a rămas acolo, că are contract cu clubul. Ce mi se pare mie? Nu mai contează, a fost alegerea lui", a mai spus Marius Croitoru.

Adrian Mititelu îl învinuiește pe Marius Croitoru pentru forma slabă de la FCU Craiova

„Ăsta e fotbalul, încă suferim mult. Adevărul este că ar trebui să-i puneți întrebări lui Croitoru, el a avut echipa asta pe mână și a lăsat-o cum a lăsat-o. Cred că echipa își va reveni. Echipa nu are energie. Nu știu ce antrenamente s-au făcut, echipa nu poate să alerge. Jucătorii se sufocă. Asta se întâmplă când dai echipa pe mâna unor oameni care nu au experiență și trăiesc din basme și din lauda presei. Eu am greșit că am dat echipa pe mâna unor nepricepuți. Ne-a lăsat în genunchi, însă ne vom ridica.

Actuala conducere tehnică are un mandat interimar de o săptămână, două, trei. Încercăm să găsim soluții. Trebuie să găsesc soluția cea mai bună. Ce am vrut eu să aduc nu se poate acum. E chestie de încredere a mea.

Omul care a fost zeificat de galerie… acum tot noi suntem vinovați. Vine galeria și ne înjură, ne amenință. E zeul lor, păi vorbiți, bă, cu zeul vostru pe care l-ați zeificat și cu care făceați grătare pe acasă. Vorbiți cu el, întrebați-l pe el de ce echipa nu poate să alerge. Nu vor? Părerea mea că ne fac mai mult rău suporterii acum. Am înțeles, nu le place echipa, nu mai cred în ei. Stați acasă, nu mai veniți. Mă refer la cei care ne fac mercenari și nebuni. Jucătorii n-au putut să alerge, ăsta e motivul, pentru că au fost antrenamente care n-aveau nicio legătură cu randamentul unei echipe.

Este pregătirea lui Croitoru, începută în vară. Modul lui de a antrena echipa, câte 3 ore pe zi, ținut în picioare o oră și jumătate pe zi, toți. Ăsta e modul lui. De-asta echipa a ajuns aici. Nu din cauza mea sau din cauza jucătorilor. Suntem aceiași jucători, sunt cu toții profesioniști, dar nu pot. Acum se lucrează ca echipa să fie adusă pe linia de plutire, ăsta e adevărul. Prin ceea ce fac suporterii acum, ne fac un mare rău. Eu am primit acum 100 de amenințări pe Facebook, nu se poate așa ceva.

Ce săi îi fac lui Croitoru? I-am dat mână liberă, i-am dat cât a vrut el salariu, i-am dat bani la semnătură, l-am adus, i-am făcut toate poftele. El singur a plecat, a zis: 'Domne, nu mai am nicio soluție'. Probabil că el știa, nu știam de ce a spus chestia asta. Pe mine mă înjurau (n.r. -suporterii) și pe el în ridicau. ‘Marius Croitoru și oierul Mititelu’. Vii cu bani, plătești milioane ca să ții steagul sus, și tot tu ești înjurat. Nu se poate, nu mai pot, nu mai am răbdare, nu mai accept. Echipa asta e cea mai ghinionistă echipă. Le-am făcut toate poftele”, a declarat Adrian Mititelu la finalul meciului cu Hermannstadt.