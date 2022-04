„Nu contează cu cine joc, important e să câștig!” Declarațiile lui Mutu după victoria clară a Rapidului 

Giuleștenii au făcut scor în meciul cu ultima clasată și au revenit pe poziția de lider în clasamentul play-out-ului, având 35 de puncte, cu două mai multe decât Sepsi Sf. Gheorghe. Rareș Ilie și Carnat au avut câte o 'dublă', în timp ce Vojtus, Moise, Dandea și Morais au înscris și ei câte un gol.

În urma rezultatului, Rapid nu mai poate retrograda matematic, având un avans considerabil față de Chindia Târgoviște, de 13 puncte, echipa de pe primul loc de baraj.

Declarațiile lui Adrian Mutu după victoria clară cu Gaz Metan Mediaș



Duelul din Giulești a bifat a șasea victorie a lui Adrian Mutu pe banca tehnică a Rapidului, antrenorul având un procentaj de 100%. Tehnicianul a vorbit despre meciul câștigat, pe care l-a numit drept un 'test'.

„Mincinoasă nu e victoria. Era un test de maturitate, așa cum am spus la început, trebuia să abordăm meciul cu seriozitate și să nu ținem cont că avem în față o echipă de copii, cred că a fost un test, trecut de echipă cu brio, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, urmează un meci cu un adversar puternic.

Mă simt bine, nu contează cu cine joc, pentru mine e important să câștig. Tocmai, pentru că e ușor, la ce înseamnă mișcările noastre și fluiditatea jocului, să se termine și cu acțiuni de poartă importante. Am avut și meciuri cu adversari mai slabi cotați, dar am câștigat și meciuri cu adversari de nivel înalt. Băieții merită felicitați pentru atitudinea avută de când am venit pe bancă.

V-am spus, e o echipă de copii care nu au experiență în Liga 1, se vede asta, s-a văzut și astăzi. Reușesc să vadă și ei cum e atmosfera, cum e nivelul și să îi motiveze să ajungă în Liga 1, la nivel înalt.

Matematic, în momentul ăsta avem 13 puncte față de Chindia, ne face să fim prima echipă care se salvează. Cred că mai sunt meciuri, atât noi, avem după Sepsi meci cu Chindia, FCU și Mioveni, echipe incomode. Obiectivul personal e meci cu meci, o iau ușor-ușor, mă gândesc la fiecare meci în parte.

Merită felicitat publicul, întotdeauna cred că a fost alături de echipă în Giulești și în momente mai grele, e o bucurie să vezi că echipa joacă”, a declarat Adrian Mutu la finalul partidei.