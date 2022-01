„Negociem cu doi fundași centrali!” Mihai Rotaru, noi detalii despre transferurile pe care vrea să le facă 

Oltenii au focar de Covid-19 la echipă, astfel că s-au întors mai repede din cantonamentul din Antalya, anunțând infectări în masă în cursul zilei de vineri. Patronul Universității Craiova a vorbit despre situația de la clubul său, iar apoi a abordat subiectul transferurilor de la echipă.

Mihai Rotaru: „Nu se pune problema să vină Chipciu la noi!”



Finanțatorul clubului din Bănie a dezvăluit că negociază deja câteva transferuri, astfel încât să transforme echipa în una competitivă, cu șanse reale la titlu. Cu toate astea, Rotaru a ținut să excludă zvonurile apărute, când nume precum Alexandru Chipciu sau Ionuț Rus au fost asociate cu un posibil transfer la Universitatea Craiova.

„Nu, nu se pune problema să vină Chipciu la noi, nu a fost nicio discuție în acest sens. Avem negocieri cu doi fundași centrali, și cu un jucător care poate juca în față, pe toate trei posturile, dar nu e niciunul dintre numele care au apărut în presă”, a declarat Mihai Rotaru pentru Digi Sport.

„Jocul echipei nu a fost o dezamăgire!”



Șansele echipei din Bănie la titlu, și în acest sezon, sunt minime spre inexistente, dat fiind faptul că Universitatea Craiova a încheiat anul pe locul al cincilea, cu 32 de puncte obținute în 21 de etape. Oltenii sunt la 25 de puncte distanță de liderul CFR Cluj, iar pe final de an au avut mari probleme să mai strângă puncte, având 4 remize consecutive.

Finanțatorul echipei s-a arătat nemulțumit de rezultatele obținute, însă a ținut să puncteze că jocul pe care gruparea pregătită de Laurențiu Reghecampf l-a făcut, nu l-a dezamăgit.

„Nu am fost mulțumit de rezultate, dar jocul echipei, per total, nu a fost o dezamăgire. Craiova a arătat că vrea să joace, un fotbal frumos, cu excepția jocului cu UTA, unde pentru prima dată în acest campionat, am mai spus, am câștigat un punct nemeritat. Oricare dintre celelalte meciuri le-am fi putut câștiga, în rest. Suntem optimiști și credem că echipa va arăta altfel.

Sunt sigur că vom fi în play-off, chiar dacă spunem că este o utopie să câștigăm campionatul, dar undeva foarte departe există o speranță. Cupa a fost întotdeauna un obiectiv, suntem prizonierii propriului succes, considerăm că am ratat un sezon, în condițiile în care am luat două trofee și am fost pe podium”, a adăugat finanțatorul Universității Craiova.