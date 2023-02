Victoria lui Lazio din meciul tur a fost decisivă în soarta calificării. După partida de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, antrenorul italienilor, Maurizio Sarri, s-a plâns de condiția gazonului din Ardeal, acuzând UEFA că e lipsă de respect la adresa fotbaliștilor să se dispute meciuri pe un astfel de teren.

Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești, programat luni, 27 februarie. Antrenorul campioanei en-titre a răspuns comentariilor făcute de tehnicianul italian despre gazonul din Gruia.

Răspunsul lui Dan Petrescu pentru antrenorul lui Lazio

Tehnicianul a declarat că nu a înțeles reacția lui Sarri, punctând că și echipa sa a întâlnit un gazon similar pe Stadio Olimpico.

„N-am înțeles de ce s-a plâns, sincer. Chiar n-am înțeles. E problema lui, n-aș vrea să zic... dacă el așa a văzut. La Roma era cam la fel gazonul. Nu țin minte să fi fost mai bun ca la Cluj.

A fost o chestie de-ale lor, n-aș vrea să o comentez. Ce scuză să fie? Și-au văzut interesul, s-au calificat. Am înțeles că era mulțumit de atitudinea jucătorilor. Pe asta cu gazonul chiar nu am înțeles-o. Chiar a arătat foarte bine.

La Ploiești nu știu cum va fi, chiar acum mă uitam la meciul Petrolul - Chindia, când au jucat pe nămol. Ce putem face? Dacă ne plângem, degeaba ne plângem. Trebuie să jucăm”, a spus Dan Petrescu în conferința de presă.

Maurizio Sarri: ”Era dificil să marchezi şi cu mâinile pe acest teren”

„Era dificil să marchezi şi cu mâinile pe acest teren. Am jucat un sport care semăna cu fotbalul. Însă, ăsta nu e fotbal. Echipa a fost bună să joace un sport diferit şi dur şi a făcut-o cu modestie şi angajament.

Partida era de nejucat, deci am fost buni într-un sport asemănător cu fotbalul, dar care nu era fotbal.

Terenul de joc a fost ruşinos, iar UEFA vorbeşte de respect, dar nu există respect pentru jucători şi pentru fotbal.

Un merit în plus pentru jucătorii mei, pentru angajament şi determinarea lor, am fost buni, pentru că ne puteam găsi în mare dificultate. Îmi pare rău că nu am câştigat, deoarece ocazii de gol am avut”, a declarat Sarri la conferinţa de presă de după meci.