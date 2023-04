„M-am săturat, gata! Dacă cei din club nu vorbesc, o fac eu!” Dan Petrescu s-a dezlănțuit după meciul cu Sepsi

Campioana României en-titre a reușit să câștige primul meci din play-off, duelul de pe teren propriu cu Sepsi. Ardelenii au tremurat, după ce Dumitrescu a deschis scorul în minutul 28, însă Bîrligea a reușit să egaleze, înainte de pauză.

Ciprian Deac a adus victoria echipei sale, cu un gol marcat în minutul 53. Sepsi a rămas în inferioritate numerică în minutul 62, după ce Ninaj a văzut al doilea cartonaș galben.

Dan Petrescu

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului, extrem de nemulțumit de arbitrajul lui Iulian Călin. Antrenorul lui CFR Cluj a reclamat un penalty neacordat în minutul 41, după un duel în careu între Bîrligea și Jonathan Rodriguez.

Cu toate astea, Petrescu s-a arătat mulțumit de victorie, însă îngrijorat de starea lui Ciprian Deac, care a ieșit accidentat.

„Normal că sunt supărat. Azi nemeritat galben, am avut trei penalty-uri clare, m-am săturat, gata! Dacă cei de la club nu vorbesc, Dan Petrescu vorbește! Să se supere cine vrea și arbitri și nearbitri. Uitați-vă la faze, dați-le lui Porumboiu, lui Crăciunescu, cui vreți voi, lui Avram, cine vrea. Să zică și ei, dacă alea nu-s penalty-uri, care mai sunt?! Trei! Și cu VAR, că dacă nu era VAR ziceai că nu a văzut, dar VAR ce face?! Toate meciurile cu VAR, chiar toate meciurile sunt așa? Doamne, după aia un joc excelent.

Era 1-0 pentru Sepsi nu știu cum, că nu au ajuns la poartă, nu au avut un șut, Simone nu a atins mingea, decât a degajat, bine că am avut reacție, nu am primit penalty când trebuia. Ca să câștig un meci trebuie să pierd jucători, Deac s-a dus la spital, se pare că e grav, Bîrligea pare că are ruptură iar, banca e subțire, va fi foarte greu în viitor, mă rog la Dumnezeu ca Bîrligea și Deac să nu fie grav, dar la Deac nu văd deloc bine.

Toți jucătorii au jucat excelent, nu am ce să le zic, dacă nu băteam, e făcut play-off-ul ăsta să suferim. L-am văzut mult prea ușor golul luat, o greșeală colectivă.

Când eram fotbalist nu luam atâtea cartonașe galbene, șase într-un sezon. Îmi doresc ca Ciprian Deac să se facă bine, atât!”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

CFR Cluj s-a apropiat la un punct de liderul Farul Constanța, care joacă în deplasare cu FCSB. Ardelenii au 38 de puncte, cu patru mai mult decât roș-albaștri. În următoarea etapă, echipa lui Dan Petrescu se duelează în deplasare cu Farul.