În perioada 10-14 august, în Vicov, s-a desfășurat „Cupa Ion Nistor”, unul dintre cele mai puternice turnee de minifotbal din țară. Chiar dacă a fost doar a doua ediție, s-au înscris 24 dintre cele mai bune echipe din România, printre care și cunoscutele: Juventus Sibiu, Premier Iași, Luceafărul Cluj, Tazmannschaft, Corvinul Hunedoara , Arsenal Iași, Bucovina Vicov, Bucovina Bădeuți sau Juventus Sibiu.

În fața a 1 000 de spectatori, pe o ploaie torențială, Bucovina Bădeuți a câștigat „Cupa Ion Nistor” în fața lui Premier Iași, 5-0. În timp ce finala mică a fost adjudecată de Bucovina Vicov, care a învins-o pe Juventus Sibiu, favorita turneului, cu 4-1.

Bourceanu: „Există un interes crescut pentru minifotbal!”

Imagine l-au impresionat pe Alexandru Bourceanu (37 ani). Fostul internațional român îi urează succes lui Mihai Roman (37 ani), cel care a organizat turneul și care a pus bazele unei academii de fotbal la Vicov, și speră ca demersul său să aibă succes. Totodată, a mai ținut să-i reamintească fotbalistului de la FC Botoșani că se înhamă ca un proiect cu un grad ridicat de responsabilitate.

„Există un interes crescut pentru minifotbal, e cumva mai accesibil. Nu necesită atât de multă rigoare, cât necesită fotbalul de 11 la 11. Inițiativa lui Mihai este absolut incredibilă, sper să-i reușească. De la nivel de proiect, la nivel de implementare e un drum lung, mai ales că vrea să fie un lucru multidisciplinar. În același timp, vine și cu o responsabilitate foarte mare. Să educi copiii, de la 7-8 ani până la 16-17 ani e o responsabilitate. Îi formezi ca oameni, ești un factor de decizie în viața lor, creezi mediul din jurul lor”, a declarat Alexandru Bourceanu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

De ceva timp, fostul căpitan al FCSB-ului s-a apropiat de minifotbal și s-a înscris într-o echipă care evoluează la Victory Cup, alături de alți colegi de generație. Pe lângă asta, Bourceanu a mărturisit că în primi doi ani de când s-a retras a avut nevoie de o deconectare și nu a putut juca fotbal.

Bourceanu: „Am trăit foarte puțin din viața noastră!”

„În ultimele câteva luni am început să joc. Imediat după ce m-am lăsat, am avut doi ani în care nu am jucat fotbal. Am înețels și motivele pentru care un jucător poate să-și piardă pasiunea. Nu neapărăt să o piardă, alte lucruri să acopere acea pasiune. Pot spune că în momentul acesta tratez un meci de minifotbal, așa cum tratam un meci când eram profesionist. Pasiunea mea e la fel de mare ca atunci când m-am apucat să fac fotbal.

Aveam nevoie de cei doi ani în care să nu joc. Unul dintre motive sunt cantonamentele. Pur și simplu nu am avut viață. La fotbal nu am avut viață. Și nu e vorba despre mine, noi nu am avut viață. Am trăit foarte puțin din viața noastră și în acele momente făceam lucruri pe care nu trebuia să le facem, care ne afectau performanța. Când stai două zile înainte de meci în cantonament, joci meciul și apoi mai stai o noapte în cantonament, nu există niciun scop și nicio explicație”, a precizat Bourceanu.

