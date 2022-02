„În zece luni am primit patru salarii!” Noi dezvăluiri despre „infernul” de la Gaz Metan Mediaș

Opt jucători au fost lăsați să plece de la Gaz Metan, după ce nu și-au mai primit salariile timp de câteva luni de zile.

Ocupanta locului 14 în clasamentul Ligii 1 a fost penalizata cu două puncte din cauza datoriilor neachitate către jucătorul Ronaldo Deaconu.

Zilele următoare va primi o nouă penalizare dacă nu găsește resurse pentru achitarea restanțelor față de Mihai Teja, fostul antrenor al clubului.

„Eu cât am stat, zece luni, la Gaz Metan Mediaș, am luat doar patru salarii și jucătorii la fel. M-am dus în anul trecut în februarie și am luat banii după cinci luni.

Din păcate și la personalul auxiliar e aceeași situație. Nu și-au primit salariile de zece luni și nu au salarii foarte mari.

Mie mi-a venit greu să cred că deodată nu mai sunt bani în club... noi din punct de vedere sportiv ne-am făcut treaba, acum cei din conducerea clubului trebuie să vină și să explice exact ce s-a întâmplat, pentru că nici noi nu știm exact și de n-a mai fost finanțare.

Nu e ușor să stai departe de casă și să nu fii plătit timp de nouă luni de zile, dar eu sper ca până la urmă să se rezolve această problemă. E destul de greu, dar îmi doresc pentru toți oamenii care au muncit acolo”, a spus Mihai Teja la sptfm.ro.

Mihai Teja a pregătit-o pe Gaz Metan Mediaș în perioada februarie 2021 - septembrie 2021, adunând 28 de meciuri pe banca medieșenilor.