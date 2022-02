Dezastru la Gaz Metan Mediaș: "S-a confirmat intrarea în faliment! Nu sunt bani nici de deplasarea la Dinamo"

"Situație incredibilă la Gaz Metan, s-a confirmat intrarea în faliment", se arată pe pagina de Facebook a suporterilor formației medieșene, acolo unde este prezentată și o declarație dată de unul dintre jucători.

Gaz Metan Mediaș, în faliment?!

"Nu vor să ne lase să plecăm, Marius Nistor și Claudiu Boaru au spus că se intră în faliment. Ieri ne-au zis că nu sunt bani nici de deplasare la Dinamo. Dacă se joacă meciul, vor merge juniorii. E foarte dureros ce se întâmplă", a spus un jucător al lui Gaz Metan, sub protecția anonimatului.

Conform aceleiași surse, la antrenamentul de astăzi al echipei au participat doar 10 jucători, ceilalți componenți ai lotului încercând să obțină rezilierea contractului.

În următoarea etapă de Liga 1, Gaz Metan Mediaș ar trebui să întâlnească Dinamo, în deplasare, vineri, de la ora 19:55.

Gaz Metan Mediaș a fost deja penalizată cu două puncte din cauza restanțelor salariale ale fostului jucător Ronaldo Deaconu, iar antrenorul Ilie Poenaru anunța, ieri dimineață, că vor exista și alte depunctări în perioada următoare, tot din motive financiare.

3 milioane de euro ar fi suma la care se ridică datoriile lui Gaz Metan Mediaș

În intervenția avută de Ilie Poenaru duminică dimineață, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X, antrenorul a explicat că jucătorii și-ar dori să rămână la Mediaș chiar și dacă nu și-ar primi salariile integrale, însă primăria și principalii sponsori nu le-au oferit niciun răspuns.

"Noi ne putem continua activitatea, vrem să terminăm campionatul, să salvăm echipa, dar, din păcate, doar noi ne dorim asta. Aici e durerea foarte mare. Avem o primărie în spate care nu spune nimic, doar că ne dă un salariu zilele următoare și cam atât. Avem Romgaz, cu un profit pe 2021 de ordinul sutelor de milioane de euro și nu vine nimeni. Doar promisiuni că în martie vor veni cu o sumă de bani, dar nu spune ce sumă sau cât acoperă.

Noi pierdem puncte de la săptămână la săptămână și se alege praful de munca noastră. După litigiul cu Deaconu, vine domnul Mărginean, vine staff-ul lui Teja. Pe 23 februarie, dacă nu săptămâna viitoare, vom fi depunctați din nou. Și atunci întreb și eu de ce? Toată lumea vorbește de trei milioane de euro datorii. Au intrat 500.000 de euro de la drepturi, primăria a mai dat niște bani, așa că s-au mai stins niște datorii. Din acele drepturi, la jucători au ajuns doar 100.000, deci restul au ajuns la datorii. Nu trebuie acoperite trei milioane azi, ci doar problemele grave, litigiile, care însumează undeva la 500-600.000 de euro. Jucătorii au spus că ar accepta să ne dea lună de lună ceva, dar prime nu, salarii nu, de spus nu spune nimeni nimic.

Din toate lucrurile astea rele, Dinamo e cea mai bucuroasă în acest moment. Nu cred că ne doresc răul, dar la cum stau lucrurile la noi s-ar putea să aibă de câștigat. Mâine voi merge la antrenament, să văd și cu cine. Jucătorii m-au rugat să-i chem pe cei din club și să aibă o discuție cu ei. Luni, fiind și ultima zi de transferuri, voi fi la antrenament, voi vedea ce s-a rezolvat și în funcție de asta voi lua și eu decizia dacă rămân sau plec de la Mediaș", spunea Ilie Poenaru.

Ioan Filip: "Probabil luni vom pleca toți"

Mijlocașul Ioan Filip, unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui Gaz Metan, anunța încă de sâmbătă seară, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-2, că luni ar putea fi ziua în care se decide soarta clubului.

"Noi suntem într-o situație foarte grea. Probabil luni vom pleca. Nu știu dacă o să mai rămână vreun jucător la echipă. Toți vor pleca! Nu se poate așa. Avem 4 luni restante, nu poți rămâne atâtea luni fără bani. Până în iunie se fac 9...

Nu se mai poate! Am fost păcăliți, am fost mințiți, am avut încredere, dar gata. Ieri a fost o ședință, dar trebuie să se ia o decizie rapidă. Luni toată lumea vrea să plece, speră să plece. Nu va mai veni nimeni.

Probabil vor rămâne doar cei din Mediaș. De ce să mai rămân aici? Să stai 10 luni fără bani e greu. Toți avem familii, avem copii. O repet, Federația trebuie să facă ceva. Noi, jucătorii, trebuie să luăm atitudine, să facem ceva. Să avem o garanție. Altfel nu se mai poate. Jucăm pe burta goală. Am avut o perioadă în care am dominat campioana. Asta înseamnă că avem caracter", a spus Ioan Filip, după meciul cu CFR Cluj.