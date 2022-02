"Ne-a pus capac depunctarea". De câte luni nu au mai fost plătiți jucătorii plecați de la Gaz Metan Mediaș 

Medieșenii au anunțat pe contul oficial de Facebook că Horj, Trif, Lixanndru, Grădinaru, Vâlceanu, Moura, Filip, Matricardi, Yuri, Morar au fost declarați liberi de contract, renunțând la toate pretențiile salariale. Însă, dacă nu își vor găsi un nou angajament în cinci zile, vor fi obligați să se întoarcă la Gaz Metan.

Situația de la Gaz Metan Mediaș e din ce în ce mai rea. Jucătorii sunt neplătiți de luni bune, iar datoriile uriașe ale echipei duc clubul către faliment.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Ioan Filip a vorbit despre situația de la Mediaș și despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi obligat să se întoarcă la echipă.

"Am vorbit, ne-am pregătit, cred că toți o să ne găsim echipe. Suntem împărțiți, unii jucători și-au luat banii pe august și septembrie. Este o situație grea, depunctarea a durut cel mai mult, ne-a pus capac jucătorilor care am decis să plecăm. Am renunțat la bani ca să devenim liberi de contract. Trebuie să ne găsim echipă în cinci zile.

Nu mă întorc la Dinamo, au meci greu, chiar și așa cum arată Gaz Metan. Sunt juniori de calitate, o să fie un meci greu, presiunea este foarte mare la ei", a declarat Ioan Filip la PRO X.