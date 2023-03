„Îi atenționasem pe jucători!” Ce a spus Toni Petrea după remiza Chindiei cu FC Voluntari 

Scorul a fost deschis de Damașcan cu o fază în care a driblat toată apărarea târgovișteană, în minutul 15. Gazdele însă au egalat prin unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon, Cooper, în minutul 71. Chindia a ajuns însă la al șaselea meci consecutiv fără victorie în campionat.

Toni Petrea: „Ar fi trebuit să câștigăm meciul ăsta!”

Antrenorul Chindiei a vorbit despre remiză, considerând că echipa sa ar fi trebuit să se impună în ultimul duel al sezonului regulat. Toni Petrea a punctat că urmează un play-out dificil și a dezvăluit că își avertizase jucătorii fix înainte de golul încasat.

„Ce să zic? Din păcate, nu am câștigat un meci pe care cred că ar fi trebuit să-l căștigăm. Am primit un gol pe o acțiune foarte frumoasă a lui Damașcan, deși atenționasem jucătorii de calitățile atacanților echipei oaspete.

E bine că am crezut în continuare, am pus presiune pe adversari și am marcat. E un punct care contează. Ne pregătim de play-out, care va fi foarte greu. Cred că va fi foarte interesant anul acesta. Am avut și neșansă. Am primit goluri destul de ușor și normal că e greu să revii și să câștigi.

Important e că n-am pierdut atât de multe jocuri, am revenit când am fost conduși. Le-am spus că îmi doresc foarte mult să câștigăm, îmi doream foarte mult victoria", a declarat Toni Petrea la finalul meciului.

Chindia încheie play-out-ul pe locul 12 în clasamentul Superligii, având 32 de puncte obținute în 30 de meciuri jucate. FC Voluntari are cu patru puncte mai mult și se află pe locul 9, însă poate fi depășită de U Cluj, în funcție de rezultatul meciului din Gruia cu CFR Cluj.