„Există chimie totală între mine și băieți!” Edi Iordănescu exultă după victoria cu Farul Constanța

La finalul meciului, Edi Iordănescu s-a declarat foarte mulțumit de jocul echipei sale și a susținut că între el și fotbaliștii pe care îi pregătește „există o simbioză perfectă”.

„Suntem într-o perioda bună in ciuda obstacolelor pe care le-am avut cu accidentările, cu covidul.

Astăzi am obținut o victorie care nu e de contestat. Băieții au jucat foarte bine, s-au dedicat, s-au sacrificat. Am avut jucători care încă au probleme și cu toate astea s-au angrenat faorte bine toți în ceea ce înseamnă eforturile echipei.

Am avut o organizare defensivă foarte bună, în sensul că adversarul nu a avut ocazii importante și am avut momente bune atunci când am avut mingea.

Căpătăm încet, încet o identitate de echipă care știe ce face și care joacă fotbal.

Există chimie totală între mine și băieți și cred că sunt ostil doar față de cei care nu-mi împărtășesc valorile și principiile, dar aici am băieți talenți, inteligenți și cu dorință mare de performanță”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului cu Farul Constanța.

În urma victoriei din această seară, FCSB a urcat pe locul doi în clasament, la șase puncte în spatele lui CFR Cluj.