Golurile au fost înscrise trecute în conturile atacantului Astrit Selmani și fundașului Kennedy Boateng.



Victoria a adus și momente emoționante pentru Florentin Petre, secundul lui Dinamo și un fost căpitan de legendă al echipei, care a fost surprins plângând pe marginea terenului la finalul meciului, copleșit de atmosfera creată de suporterii dinamoviști.



Zeljko Kopic, mesaj de susținere pentru Florentin Petre



În urma eliminării sale din prima repriză a meciului, antrenorul principal Zeljko Kopic a trebuit să urmărească meciul din tribune, lăsând responsabilitățile de pe margine în grija lui Petre.



Croatul a vorbit cu admirație despre secundul său și a precizat cât de important este acesta pentru echipă și staff-ul tehnic.



„Florentin are sânge dinamovist și este o parte foarte importantă a staff-ului meu. Am încredere 100% în el și sunt foarte fericit să am o persoană ca el alături de mine”, a spus Kopic la conferința de presă de după meci.



Eliminarea lui Kopic îl împiedică pe antrenor să fie pe bancă în următorul meci, un derby de tradiție împotriva FCSB-ului în Cupa României.



În acest context, Florentin Petre va prelua din nou rolul de lider pe margine și va conduce echipa în absența principalului.



Kopic a primit două cartonașe galbene în meciul de la Sibiu pentru proteste vehemente la adresa arbitrajului, primul în minutul 26 și al doilea câteva minute mai târziu, după ce a reacționat la o decizie considerată eronată.



Dinamo - FCSB se va disputa pe 30 octombrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.