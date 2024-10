La finalul partidei, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, și-a felicitat jucătorii pentru evoluție și a dezvăluit că și-a dorit foarte mult victoria în această seară, deoarece a suferit în sezonul trecut când Dinamo a pierdut la Sibiu.



Întrebat despre ieșirea nervoasă care a dus la eliminarea sa, Kopic a susținut că n-a făcut altceva decât să-și apere "familia".

Kopic, fericit după victoria cu Hermannstadt



"Cred că azi am jucat cu personalitate, am jucat cu sentimente puternice pentru tricoul pe care îl purtăm. Am avut meciuri bune în deplasare, dar până acum nu am reușit victoria.



Am avut probleme după ultima pauză de la națională. Știam cum vrem să jucăm, dar nu am putut să ne facem jocul pentru că am avut probleme.



Îi felicit pe jucători, au arătat o mentalitate foarte bună. Ne-am îmbunătățit jocul în ultimele luni și sunt mândru de asta.



Cred că pot să spun că pentru mine cel mai greu moment a fost când am pierdut aici, sezonul trecut, pentru că suporterii ne-au susținut și atunci, iar noi nu am reușit să câștigăm.



Am simțit că trebuie să reacționez (la faza eliminării - n.r.). Nu am înjurat, nu am vorbit urât, doar am cerut niște explicații. Încerc mereu să păstrez decența. E ca atunci când îți aperi familia, dacă simți să o aperi, o aperi și gata.



Nu suntem în cea mai stabilă perioadă la echipă din diferite motive, însă încercăm să continuăm să rămânem pregătiți să luptăm.



Pentru mine este un antrenor de top (Marius Măldărășanu - n.r.). Întotdeauna am avut meciuri grele cu echipa lui Măldărășanu, însă e clar că în ultima perioadă nu i-au ieșit lucrurile așa cum și-ar fi dorit", a spus Zeljko Kopic, la finalul meciului.



Dinamo, care a obţinut prima sa victorie în deplasare în acest sezon, a pus capăt unei serii de patru meciuri fără succes, trei egaluri şi un eşec.



FC Hermannstadt a obţinut doar două puncte în ultimele şase etape, având patru înfrângeri consecutive, ultimele trei fără gol marcat.