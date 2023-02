„Domnul arbitru s-a uitat la altceva!” Dan Nistor, nemulțumit după remiza cu Chindia! Ce a spus despre transferul la U Cluj 

Ardelenii au condus cu 2-0 în meciul de la Ploiești, însă s-au văzut egalați în prelungirile partidei, cu un gol ce a fost validat cu ajutorul VAR. Jucătorii lui U Cluj au reclamat un fault în atac al lui Cooper la faza golului marcat de Neguț, însă reușita a fost validată din camera VAR.

Duelul cu Chindia a însemnat și debutul lui Dan Nistor (34 ani) în tricoul noii sale echipe după plecarea de la Universitatea Craiova. Mijlocașul a fost integralist în partida cu târgoviștenii, iar la finalul meciului a vorbit.

Dan Nistor: „Meritam victoria! Domnul arbitru s-a uitat la altceva!”

Fotbalistul s-a arătat extrem de nemulțumit de decizia luată în cazul celui de-al doilea gol, punctând că ar fi trebuit să se dea fault în atac. Totodată, mijlocașul a precizat că vrea să se focuseze deja pe următorul meci.

„Am condus cu 2-0, am făcut acele greșeli, dar cred că per total meritam victoria. Am luat gol în ultimul minut al prelungirilor. Cred că a fost și relaxare din partea noastră, dar la golul doi a fost fault în atac. Domnul arbitru s-a uitat la VAR, la altceva.

Din câte știu când cheamă arbitrul la VAR, se dă fault în atac. Când l-a chemat prima dată, a dat penalty gazdelor, a doua oară se putea întâmpla la fel. Din păcate pentru noi nu a fost așa. Nu vreau să mai comentez, vreau să mă refac cât mai repede pentru meciul viitor, pentru că avem nevoie de puncte”, a declarat Dan Nistor la finalul meciului.

Întrebat despre plecarea surprinzătoare de la Universitatea Craiova la Universitatea Cluj, mijlocașul a răspuns: „Este o schimbare foarte importantă în viața mea, e un pas înainte, chiar dacă o să mă lupt pentru evitarea retrogradării. Dar sunt puternic și știu de ce am venit aici”.