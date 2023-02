„E dezamăgit Dan Nistor că a plecat de la Universitatea Craiova?” Răspunsul lui Ioan Ovidiu Sabău 

Dan Nistor (34 ani) a plecat în această iarnă de la Universitatea Craiova. Mijlocașul central a semnat cu Universitatea Cluj și îl va ajuta pe Ioan Ovidiu Sabău (55 ani) să-i salveze pe ardeleni de la retrogradare.

Dan Nistor l-a dat pe spate pe Ioan Ovidiu Sabău de la primele antrenamente

Antrenorul lui U Cluj a rămas impresionat de calitățile lui Dan Nistor încă de la primele antrenamente. Ioan Ovidiu Sabău este convins că valoarea internaționalului român poate fi decisivă în menținerea echipei în primul eșalon.

„A fost un transfer la care nu mă așteptam. Mi s-a propus să vină Nistor și imediat am acceptat, cunoscându-l și știind ce calități are. Este un jucător tehnic, de ultima pasă. Mi-am luat informații și despre el ca om și am aflat că este un profesionist, care respectă staff-ul, coechipierii și este foarte implicat. În plus, are orgoliul unui jucător important.

A jucat foarte bine la Craiova, a fost decisiv. Nici nu se pune problema că n-ar putea ajuta. Are viteză, este mereu în joc, îi place să simtă mingea, nu se ascunde de joc… Clar ne ajută. Plus că are meciuri în picioare și a jucat la o echipă de primele trei locuri”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru ProSport.

Întrebat dacă l-a simțit pe Dan Nistor dezamăgit pentru că a fost pus pe „lista neagră” de Universitatea Craiova, componentul „Generației de Aur” a mărturisit că l-a văzut mai motivat ca oricând pe „El Chapo”.

„N-am reușit să-l întreb, dar l-am văzut că e mai motivat ca oricând. Are poftă de fotbal”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.