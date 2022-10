Andrea Compagno (26 ani) este golgheterul la zi în Superligă. La finalul turului, atacantul FCSB-ului are 11 goluri, dintre care 5 reușite pe când evolua la FCU Craiova.

Andrea Compagno nu l-a convins pe Vivi Răchită

Inclusiv la meciul trecut al roș-albaștrilor, 1-0 cu Sepsi OSK, penalty-ul obținut și fructificat de Andrea Compagno i-a adus FCSB-ului cele 3 puncte care au urcat-o pe locul 6, ultimul care duce în playoff. Cu toate acestea, Vivi Răchită (52 ani) nu este de părere că Andrea Compagno va putea fi vândut de către Gigi Becali (64 ani) pe o sumă bună în viitor. Iar de la această afirmație, a pornit o întreagă dezbatere, în direct la Ora Exactă în Sport, la care s-au alăturat Ioana Cosma și Bogdan Dragomir.

„Bogdan Dragomir: Lui FCSB nu i-a fost rău până acum, a dat 1,7 milioane de euro pe Compagno, toți ne mirăm de ce. O să-l vândă și pe Compagno cu 3-4 milioane de euro.



Vivi Răchită: Haide, mă, Bogdane.

Ioana Cosma: Nu crezi că-l vinde pe Compagno cu 3 milioane de euro?

Vivi Răchită: Niciodată! Unde, Ioana? Unde trebuie să-l dea? În vest.

Ioana Cosma: Nu știu, în Golf.

Vivi Rachită: Păi, dar cei care-l cumpără pe Compagno nu îi iau istoricul? Nu văd că până la 24 de ani a jucat în Serie C și în San Marino.

Ioana Cosma: Nu am zis că-l vinde la Juventus. Îl poate vinde cu 3 milioane de euro liniștit. Și este un business.

Vivi Răchită: Unde? În China?

Ioana Cosma: Sau în Turcia.

Bogdan Dragomir: Aici este un model de business care din punctul lor de vedere dă roade. Se vând jucători pe niște bani la care nici nu visam. Și noi aici știm că nu e suma potrivită.

Vivi Răchită: La ce prețuri i-au vândut pe Cicâldu și Moruțan, numai la Galatasaray îi puteau vinde. Aici e meritul lui Giovanni.

Bogdan Dragomir: Și al lui Gigi, eu când auzeam că refuză 5-6 milioane de euro. Eu cred că aș fi mers pe jos până în Istanbul să iau banii ăștia. 13 milioane de euro a zis, 13 milioane de euro a luat. Eu sunt convins că vor vinde în continuare.

Vivi Răchită: Dacă îmi spui că-l vinde pe Compagno pe 3 milioane de euro nu mai vorbesc despre fotbal. Dacă îi iei penalty-uri lui Compagno rămâne cu 2-3 goluri marcate. Spune-mi, în afară de penalty-ul scos ...

Ioana Cosma: Mie mi se pare că protejează foarte bine. Trei milioane de euro nu este o sumă exagerată, are talie”, a fost discuția dintre cei trei la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Gigi Becali și topul atacanților trecuți pe la FCSB

„Eu am greșit o dată și-mi reproșez că am greșit, dar după ce am greșit, am primit și răsplata. Mă refer la Kapetanos.

Am greșit. Cerea 30.000 parcă, m-am zgârcit pentru 5.000 și l-a luat CFR și a luat campionatul cu el. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia.

A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult. Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut”, a spus Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

