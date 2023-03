„Asta e cea mai mare preocupare a mea!” Ce a spus Gheorghe Hagi după ce Farul a încheiat sezonul regulat pe primul loc și a învins Rapidul 

Scorul a fost deschis de giuleșteni, prin Sefer, în minutul 14, însă Artean a egalat în minutul 21, acesta fiind și rezultatul cu care cele două echipe au intrat la vestiare. În repriza a doua, constănțenii au trecut în avantaj prin golul lui Mazilu, venit după o gafă imensă a lui Horațiu Moldovan.

Astfel, Farul a încheiat sezonul regulat din postura de lider, un avantaj de patru puncte față de CFR Cluj, care are un meci în minus. Constănțenii au 64 de puncte în clasament.

Ce a spus Gică Hagi după victoria cu Rapid

Antrenorul constănțenilor a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria obținută. Gheorghe Hagi și-a lăudat jucătorii pentru presația avută. Întrebat despre situația suporterilor giuleșteni, care au ales să rămână cu toții în afara stadionului decât să pătrundă doar 250, Hagi a punctat că nu el se ocupă de acest departament.

„Un meci foarte bun, două echipe foarte bune, fiecare a încercat să joace fotbalul pe care îl știe. Am avut momentele noastre bune de tot, un meci extraordinar, cu intensitate, am luat gol dintr-o greșeală, felicit echipa că nu ne-am pierdut cumpătul, am fost inteligenți. Important e să marchezi, că Mazilu joacă de la meci la meci, un fotbalist tânăr, cu calități foarte bune, cred că și echipa îl ajută foarte bine.

Ca să bați Rapidul sau echipele foarte bune ale României trebuie să joci foarte bine. Le-am zis din play-off de anul trecut că facem echipă de primul loc, așa trebuie să lucrăm, la anul vrem să încercăm să facem ceva mai bun și dacă mergem bine, e normal să întărești echipa. Vrem să facem performanță, ne dorim asta, ușor ușor se creează un spirit foarte bun la Constanța. E meritul jucătorilor locul din clasament, noi am făcut lucrurile bine, dar ei le-au aplicat.

Cea mai mare preocupare a mea e să nu cumva să își ia cineva viteză și să se ducă sus. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, meciuri bune, deschise, trebuie să fim mai iuți decât ei. Eu nu știu ce va fi mâine, încep să planific, dar nu cred că există persoană care să aibă capacitatea asta, depinde și de detalii, eu am schimbat sistemul în vestiar azi, deși pregătisem mai multe. Adi ne-a provocat, era sistemul de la Cluj și Sepsi au jucat la fel.

Jocul colectiv, principii foarte bune, astea sunt armele din play-off, dacă dictăm ritmul și intensitatea jocului e greu să ne facă față o echipă.

Eu nu lucrez în conducere, știu că Rapid are o galerie fantastică, au arătat că sunt un grup, au stat împreună până la final. Nu știu câte bilete se vând, nu dau eu bilete, nu mă ocup eu de asta, asta era ultima. Să nu uite că stadionul nostru are 4.000 și ceva de locuri, 5% putem să dăm, nu putem să facem gesturi prin care să nu intre suporterii noștri, cred că Farul a făcut ce trebuie”, a declarat Hagi la finalul meciului.