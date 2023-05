„Ar fi trebuit să fie fair-play!” Adrian Mutu, nemulțumit de olteni după înfrângerea din Giulești 

Giuleștenii au ajuns la al treilea meci consecutiv fără victorie în play-off, având două meciuri legate în care nu au câștigat pe teren propriu. Duelul de luni seară a fost ultimul al Rapidului în Giulești, echipa lui Mutu nereușind să încheie cu o victorie, deși a jucat în superioritate numerică încă din startul reprizei secunde.

Astfel, Rapidul încheie play-off-ul pe poziția a cincea în clasamentul Superligii, având 35 de puncte, cu cinci mai puțin decât oltenii, care ocupă locul al patrulea. Cele două goluri ale giuleștenilor au fost marcate de Dugandzic, din lovituri de la 11 metri.

Adrian Mutu: „Ar fi trebuit să se oprească!”

Antrenorul Rapidului a vorbit la finalul partidei, nemulțumit de rezultatul înregistrat, dar și de faza celui de-al doilea gol al oltenilor, marcat de Alexandru Crețu, când atacul s-a desfășurat în timp ce un jucător de-ai rapidiștilor se afla la pământ, după o accidentare.

„O seară ciudată, în prima repriză am făcut un joc bun, mi-a plăcut echipa, mi-au plăcut băieții. În a doua repriză, după eliminarea lor, am făcut o eroare și am încasat un gol. Aveam un jucător la pământ, jucătorii noștri s-au oprit deja, cei de la Craiova ar fi trebuit să fie fair-play și să se oprească.

Au avut două ocazii, atât, la al doilea gol s-a oprit echipa. E o greșeală colectivă, nu personală. Suntem pe final de sezon, bineînțeles că vor fi schimbări la nivel de lot, am făcut deja o evaluare, e aproape pe terminate, știm ce avem de făcut și unde trebuie să intervenim pentru anul următor.

În afară de apărarea de la al doilea gol, cred că eram peste ei. Dezamăgirea rezultatului rămâne, nu îmi convine, dacă erau net superiori, nu era niciun fel de problemă. Luând un gol din cauză că echipa s-a oprit, mă deranjează, ai mei s-au oprit, așa ar fi trebuit să facă și ei.

Probabil și băieții voiau altceva, sunt sigur, nu doar eu. Ne-a costat o greșeală la golul al doilea, am făcut un meci bun în prima repriză, apoi interpretarea fazei de la golul al treilea nu ar trebui să o mai facem vreodată”, a declarat Adrian Mutu la finalul partidei.

Clasament play-off

1. Farul - 50 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 42 puncte

4. Universitatea Craiova - 40 puncte

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 26 puncte