„Am discutat cu Mister, am rezolvat ca între bărbați!” Sorescu, despre conflictul cu Rednic 

Dinamo și Rapid s-au întâlnit în etapa a 13-a a Ligii 1. Cu toate că au condus din minutul 55, datorită golului marcat de Torje, „câinii” nu au putut să păstreze avantajul până la final, iar Carnat e egalat în minutul 90+1, cu o execuție superbă.

La finalul partidei, Deian Sorescu și-a manifestat dezamăgirea pentru că Dinamo a scăpat pe ultima sută de metri cele trei puncte și a vorbit despre conflictul cu Mircea Rednic, antrenorul lundu-i banderola de căpitan pentru că a jignit un suporter.

„Îmi e greu să analizez, avem oameni care se ocupă de acest lucru și vom discuta la antrenament. Cel mai mult îmi doresc să joc și să fiu sănătos, nu contează pe ce poziție voi evolua.

Am discutat cu Mister, am rezolvat între bărbați. Era datoria mea să îmi cer scuze, am făcut o greșeală, nu pot da timpul înapoi. Îmi asum și merg mai departe.

Da, este o creștere din toate punctele de vedere. Este al doilea meci, trebuie să ne punem semne de întrebare, cu UTA am primit la fel gol. E dureros. Muncim, ne zbatem, încercăm să ieșin din această situație și doar noi știm cât muncim”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe locul 6, cu 22 de puncte, iar Dinamo, cu 8 puncte, nu scapă de penultimul loc al clasamentului.