„Am cerut să fiu schimbat!” Darius Olaru a explicat motivul pentru care a fost înlocuit! Ce a spus după remiză 

Scorul a fost deschis de Jovan Markovic, în prima repriză, cu o fază superbă în care a driblat trei jucători din apărarea roș-albastră. Astfel, Universitatea Craiova a intrat la pauză cu avantaj și în fața vicecampioanei României în clasamentul din play-off.

FCSB însă a dat replica prin Malcom Edjouma, care s-a înălțat după o centrare perfectă a lui Radunovic și l-a învins pe Popescu. Astfel, partida s-a încheiat cu o remiză, iar FCSB rămâne pe poziția a treia, în timp ce oltenii se află la două puncte în spate.

Ce a spus Darius Olaru după remiza cu Universitatea Craiova

Darius Olaru a fost schimbat la pauza meciului și înlocuit cu Andrei Cordea, după o prestație ștearsă. Căpitanul roș-albaștrilor a dezvăluit că el a fost cel care a cerut schimbarea și a analizat jocul echipei sale.

„Știam că ne va aștepta un joc dificil, din păcate am primit un gol foarte ușor, am alergat după egalare, am reușit să o obținem. Nu avem ce să facem, mergem înainte și sperăm ca la următorul meci va fi mai bine.

Ne doream să începem bine play-off-ul, e frustrant, normal. Din păcate, nu am reușit, dar eu zic că vom fi din ce în ce mai bine, nu ne doream să începem așa play-off-ul. Am acuzat o stare nu prea bună, am fost răcit toată săptămâna, am cerut să fiu schimbat, simțeam că nu pot să îmi ajut echipa.

Cred că le vom rezolva, rămâne să ne antrenăm în continuare și să facem jocuri bune, trebuie să câștigăm meciuri și să fim acolo pentru primul loc. Ne dorim cu toții să obținem locul 1, vom vedea dacă vom putea.

Eu cred că putem obține cele șase puncte în meciurile naționalei. Privim cu încredere campania, toată lumea vede o grupă ușoară, nu cred că este așa, încercăm să ne calificăm, acesta este obiectivul. Ne bucură că suntem patru convocați de la FCSB, sperăm să facem lucruri bune”, a declarat Darius Olaru la finalul meciului.

FCSB ocupă locul al treilea în clasament cu 30 de puncte, la două în spatele Farului și lui CFR Cluj, care joacă duminică. Universitatea Craiova are 28 de puncte și se află pe locul al patrulea.

În următoarea etapă, roș-albaștrii joacă în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, în timp ce oltenii joacă pe teren propriu cu campioana en-titre, CFR Cluj.