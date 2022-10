„Alte planuri, alte obiective!” Toni Petrea a vorbit despre posibilitatea de a reveni la FCSB

Nicolae Dică a primit mână liberă de la Gigi Becali până în iarnă, însă patronul FCSB este tot mai nemulțumit de faptul că echipa nu pasea atât de mult pe cât și-ar dori el și pune presiune pe tehnicianul de 46 de ani.

În acest context, în spațiu public se vorbește tot mai mult despre o eventuală înlocuire a lui Dică în iarnă. Unul dintre înlocuitori ar putea fi chiar fostul antrenor al „roș-albaștrilor”, Toni Petrea, care a debutat în forță, în campionat, pe banca Chindiei Târgoviște, cu o victorie în fața Rapidului, scor 2-1.

Toni Petrea nu se gândește acum la o revenire la FCSB

„Nimeni nu poate şti ce discuţii am avut cu patronul de la FCSB. Doar s-au făcut supoziţii şi presupuneri. Nu vreau să mai vorbesc, sunt acum antrenor la altă echipă. Am fost sunat de către conducerea clubului, să revin. Iniţial am refuzat, am zis că nu este momentul, să mai aşteptăm. Au insistat, apoi am discutat cu managerul, cu MM. Am aflat nişte discuţii din vestiar vizavi de posibila mea revenire.

M-am bucurat că jucătorii au fost entuziasmaţi de faptul că aş putea reveni. Am fost entuziasmat. Acesta a fost motivul pentru care am decis să revin la FCSB. Niciodata să nu spui niciodată (n.r. – despre o revenire la FCSB). Însă e greu să vorbesc acum, am alte planuri, alte obiective”, a spus Petrea, la Digisport.

77 de meciuri a strâns Toni Petrea pe banca tehnică a celor de la FCSB.