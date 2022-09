„Alo!” Mihai Stoica, atac devastator la adresa „centralului” Radu Petrescu: „E procedeu de lupte ce face Mitrea”

Într-un meci în care FCSB a dezamăgit, iar Universitatea Craiova nu a arătat mare lucru, cei care au nemulțumit pe toată lumea au fost, însă, arbitrii.

Atât oltenii, cât și „roș-albaștrii” au avut de făcut comentarii dure la adresa brigăzii de arbitri. Oltenii l-au acuzat că Petrescu Radu că ar fi dat gratuit penalty la Compagno, în timp ce vicecampionii s-au plâns că i-au privat de o lovitură de pedeapsă în startul reprizei secunde.

MM contestă arbitrajul lui Radu Petrescu

MM Stoica, managerul general al FCSB, a continuat duelul cu Petrescu la o zi după meci. Oficialul vicecampionilor a încărcat clipul cu faza petrecută în minutul 48 și l-a acuzat pe Radu Petrescu și pe ceilalți arbitri din camera VAR că nu a văzut „un procedeu de lupte pe care Mitea i l-a aplicat lui Compagno”.

„Alo, domnu' Radu Petrescu (care te uiți foarte atent) și domnu' Chivulete de la VAR, e procedeu de lupte ce face Mitrea cu Compagno. Nu chiar ce i s-a întâmplat lui Dawa cu Anderlecht, dar tot penalty. Iar, având în vedere că bate bine al nostru, cam viciere. Că se făcea 2-1 pentru noi…”, a fost mesajul lui Mihai Stoica pe rețelele de socializare.

Mihai Stoica îl acum pe Radu Petrescu că a făcut campioană pe CFR

În sezonul trecut, în decembrie 2021, după meciul Chindia Târgoviște - CFR Cluj 0 - 1, Mihai Stoica a avut o reacție dură despre prestația lui Radu Petrescu.

La momentul respectiv, Billel Omrani a înscris golul victoriei la capătul unei faze în care mingea a atins mâna lui Valentin Costache, iar aribtrul a validat reușita.

„Nu am văzut în viața mea henț mai clar. Îi mai lipsea să o bage în geantă. Probabil că nu a dat penalty pentru CFR Cluj pe final pentru că știa că a fost henț. Plus că trebuia eliminat și Boateng. Este viciere de rezultat. Din nou! Să nu vă mai mirați de ce are CFR Cluj un avans atât de mare. Să vă mirați când va fi arbitrată corect.

Același arbitru care a inventat fault la Sibiu – CFR și a făcut-o campioană pe CFR și a retrogradat Voința. Când Beto a dat cu piciorul în pământ. A inventat atunci! Acum i-a intrat ceva în ochi și nu a văzut că a luat-o Costache cu mâna. Trebuia exclus definitiv de atunci Petrescu. E clar că ai interes când inventezi. Suntem bătaia de joc a tuturor. Dacă aveam VAR se rezolvau multe”, a spus atunci managerul de la FCSB.