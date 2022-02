„A contat și asta când am ales Voluntari!” Reacția lui Budescu după încă un meci început pe banca de rezerve

Ilfovenii au șanse mari să prindă play-off-ul Ligii 1, aflându-se pe poziția a treia în clasament, cel puțin până la meciul dintre FCU Craiova și FC Botoșani. FC Voluntari are 43 de puncte, cu două mai multe decât moldoveni și se menține la 8 puncte distanță de Rapid, prima echipă aflată sub poziția de play-off din clasament.

Constantin Budescu a început al patrulea meci consecutiv pe banca de rezerve, fiind trimis în teren în minutul 71, în locul lui Ion Gheorghe.

Constantin Budescu: „A contat și asta când am ales Voluntari!”



Mijlocașul a vorbit la finalul partidei, punctând că se simte bine din punct de vedere fizic, lăsând de înțeles că poate fi folosit pe postul de titular, însă acceptă deciziile tactice ale antrenorului. Întrebat dacă poziția din clasament a fost un motiv în alegerea sa, după ce a refuzat Sepsi pentru a semna cu ilfovenii, Budescu a declarat că a contat și acest aspect.

„Sunt foarte bine, sunt aproape de 100% și sper să fie din ce în ce mai bine. Nu știu de ce nu am fost folosit, întrebați-l pe mister. Sunt decizii tactice, nu le pot discuta eu, am intrat, am încercat să îmi fac treaba cât pot eu de bine.

Mi-aș fi dorit să câștigăm, cred că puteam face acest lucru, ținând cont că în a doua repriză am avut ocazii. Terenul este greu în perioada aceasta, e vremea de afară extrem de rece, ne-am grăbit să începem campionatul, nici nu știu de ce l-am mai oprit, e foarte frig, nu știu dacă putea să arate mai bine.

Probabil pe viitor voi juca și titular, vom vedea. Nu știu dacă a fost decisiv ca motiv că sunt șanse să joc în play-off, dar a contat și asta. Merităm să fim în play-off, Voluntari este o echipă bună”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.