"La noi are voie cu exterioare!" Liviu Ciobotariu a oferit la Ora Exactă în Sport ultimele informații despre Budescu

Ciobotariu a abordat și subiectul Constantin Budescu, transferat de echipa de pe locul al treilea din Liga 1 de la vicecampioana FCSB. Fostul stoper al naționalei și al lui Dinamo e încântat de felul în care se pregătește playmaker-ul în vârstă de 33 de ani.

Ciobotariu a spus, mai în glumă mai în serios, că Budescu are voie să lovească mingea cu exteriorul la formația ilfoveană, aluzie la o declarație făcută de Gigi Becali, care critica stilul de joc al mijlocașului.

"Trebuie să am răbdare cu el, e clar că nu e pregătit fizic deocamdată. Budescu e un jucător foarte bun, are ultima pasă, lovituri libere, exterioare, la noi se acceptă și exterioare, chiar i-am și spus când a semnat, că are voie la noi. În momentul în care nu ești pregătit sută la sută, e clar că sunt probleme în meciurile oficiale.

Zi de zi îl văd că trage de el, își dorește! Maximunm trei săptămâni mai are nevoie până să-și intre în ritm. O să-i dau 30-40 minute, depinde de joc, sunt sigur că-l vom revedea la nivelul pe care ni-l dorim, e un jucător care-ți aduce spectacol!", a declarat Liviu Ciobotariu, luni dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.