Budescu si Alibec, sanse mari sa plece de la Astra: "Nu mi-e teama, eu m-as bucura pentru ei!" Ce spune un oficial al clubului

Budescu si Alibec au parte de un sezon fantastic.

Cei doi jucatori de la Astra fac un cuplu letal in atacul Astrei si pot face pasul la o echipa mai mare in orice moment. Vasile Maftei, antrenor secund la Astra, a spus ca nu este vorba de nicio teama in cazul pierderii celor doi si chiar s-ar bucura sa ii vada ca fac pasul intr-un campionat puternic.

"Nu mi-e teama ca ii pierdem. Ei sunt intr-o forma extraordinara. Nu e treaba noastra. Eu m-as bucura si pentru Denis si pentru Budi sa faca pasul intr-un campionat puternic, unde sa isi arate cu adevarat valoarea. In alta ordine de idei, mi-as dori sa ramana la Astra si sa incercam sa facem lucruri importante pentru club", a spus Vasile Maftei pentru telekom.

Denis Alibec este al doilea marcator al Ligii 1, cu 9 goluri. Atacantul a reusit sa ofere in cele 16 partide si 6 pase decisive.

Budescu a reusit sa inscrie 6 goluri si sa ofere 6 pase decisive in 14 partide.