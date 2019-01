VREA LA FCSB dupa ce Becali a anuntat ca-l cumpara! Jucatorul de 1 milion vine de langa Pogba: "Cel mai bine ar fi sa joc in Champions League"

Poate fi lovitura iernii pe piata transferurilor din Liga 1!

Tandia de la Sepsi nu exclude plecarea la FCSB inca din aceasta iarna si lasa de inteles ca are nevoie de o provocare superioara.

"Nu am vorbit cu nimeni de la FCSB. Este un club mare din Romania si o multime de jucatori viseaza sa joace acolo. Este un club unde m-as putea arata in ochii lumii. Daca as vrea sa merg acolo, presedintele meu ar sti. Acum sunt la sepsi si ma simt bine. Cel mai bine pentru mine ar fi sa joc in Champions League", a spus Tandia pentru PRO Sport.

Fotbalistul din Mali e prieten bun cu Pogba. Il va intalni la Paris inainte sa revina in Romania pentru reluarea pregatirilor cu Sepsi:



"Ne vom intalni in week-end la Paris. E prietenul meu, dar nu vorbim in fiecare zi. Nu-mi da sfaturi. Imi doreste mult noroc, inainte eu ii dadeam lui sfaturi. I-am spus ca ne vom intalni in Champions League".